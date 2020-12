Covid, Crisanti: “Alunni fino alla primaria sono 20 volte più resistenti degli adulti”

Roma, 11/12/2020 – (orizzontescuola) Andrea Crisanti ritiene che i bambini fino alla scuola primaria non siano un facile veicolo di contagio. “Le scuole elementari non sono un problema” in termini di accensione del contagio da coronavirus Sars-CoV-2. “Perché i bambini da 1 a 10 anni sono 20 volte più resistenti degli adulti“, puntualizza il microbiologo intervenuto oggi a ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio 1.

Il problema semmai, per l’esperto dell’università di Padova, “è dalle medie in poi“. Inoltre, Crisanti ribadisce l’importanza dell’uso della mascherina e del rispetto di tutte le misure anti Covid, ma sottolinea: “Io vedo in strada un sacco di bambini di 7-8 anni che mettono la mascherina“.

Il pensiero di Crisanti sembra in linea con gli ultimi studi in merito che arrivano alla stessa conclusione: i bambini sono più resistenti degli adulti a contrarre il virus e quindi diffonderlo. (orizzontescuola)