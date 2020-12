Covid, foggiano di 13 anni avverte la scuola calcio: allenatore lo premia

Sant’Agata di Puglia (Foggia) – “In questo giorno di festa, preambolo al Santo Natale è bello raccontare “storie belle” e a lieto fine, come quella di Antonello, capitano degli esordienti della Scuola Calcio Sporting Team. Giorni fa in un’attività di screening qui a Sant’Agata di Puglia è risultato positivo al Covid. Ognuno di noi si sarebbe fatto prendere dal panico e dallo smarrimento, invece, lui, nonostante la giovane età, ha subito avvisato tutti (compreso i compagni di squadra) sui social, invitando quanti avessero avuto contatti con lui a fare immediatamente il tampone, dimostrando grande maturità e senso civico!

Forse non diventerà un giocatore professionista ma certamente, con il suo gesto ha dimostrato di essere un CAMPIONE, in un contesto dove vige spesso tanta omertà! Quest’anno per tutelare la salute di tutti i nostri piccoli atleti la Scuola Calcio non è partita, una scelta difficile ma dovuta, ciò nonostante abbiamo deciso di omaggiare Antonello con la divisa che avrebbe indossato nel campionato 2020-2021. Un piccolo dono per un “piccolo” grande uomo. Fortunatamente ora si è negativizzato e con lui speriamo di ripartire quanto prima e mettere in essere un bel progetto per il settore giovanile che abbracci i paesi vicini, lasciandoci alle spalle questa terribile pandemia. Lo dobbiamo a questi nostri campioni che stanno sacrificando la socialità, la scuola, il gioco, il divertimento, LO SPORT. CHAPEAU ANTONELLO”.

Lo riporta sui social Gaetano Danza, allenatore Scuola Calcio Sporting Team.