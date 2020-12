Lucera, 11 dicembre 2020. “Apprendiamo con sconcerto che il virus si sia propagato anche all’interno del carcere di Lucera, ove sembra ci siano 35 detenuti positivi e 9 operatori, dato in divenire perché gli operatori potrebbero essere di più”.

A riferirlo è Aldo Di Giacomo segretario generale del sindacato polizia penitenziaria S.PP.: “è necessario effettuare i tamponi tempestivamente a tutto il Personale, penitenziario e non ed all’intera popolazione detenuta, isolare eventuali asintomatici, affinché non si propaghi ulteriormente il virus. Auspichiamo che il Personale sia fornito di adeguati DPI e che venga rilevata la temperatura ad ogni ingresso in carcere”.

Continua Di Giacomo: “Il sistema carcerario è ormai al collasso. Appare indispensabile la costruzione di nuove strutture con i fondi del MES al fine di evitare nuove rivolte e nuovi indultini. È uno sfregio alla sicurezza non aver destinato fondi per il pianeta carcere. Il Covid-19 non deve essere una scusante per la politica diretta verso un nuovo svuota carceri”.