È meglio chiedere la cessione del quinto o un prestito?

Prima di richiedere un finanziamento, in molti si domandano se sia preferibile chiedere un prestito personale oppure la cessione del quinto. Sono due tipologie di prodotto creditizio molto funzionali e versatili, poiché rientrano nella categoria del credito al consumo: il richiedente non deve indicare, in fase di sottoscrizione, l’utilizzo che farà dell’importo ricevuto.

Per valutare al meglio quale tra le due soluzioni sia più opportuna per le proprie esigenze, bisogna avere ben chiare le differenze tra i due prodotti.

Le differenze tra prestito personale e cessione del quinto

La differenza più marcata esistente tra il prestito personale e la cessione del quinto è la modalità con cui avviene il rimborso. Nel caso della cessione del quinto, ogni rata verrà pagata con trattenuta diretta dal proprio stipendio oppure dalla propria pensione. Il datore di lavoro dovrà trattenere la somma pattuita, che non può essere superiore al 20% del reddito percepito, e destinarla direttamente alla banca o alla società finanziaria a cui ci si è rivolti.

Nel caso di prestito personale, il rimborso avviene con le modalità consuete dietro apposito accordo tra le parti. Il richiedente potrà pagare con addebito diretto sul conto corrente o sfruttare i bollettini postali.

Ci sono differenze anche per quanto riguarda il calcolo della rata mensile: nella cessione del quinto, c’è un vincolo imprescindibile secondo il quale l’importo non può superare il 20% dello stipendio o della pensione percepita. Per quanto riguarda il prestito personale, vi è maggiore libertà: la rata può essere pattuita sulla base dell’ammontare del finanziamento richiesto e della durata.

Infine, bisogna anche tenere in considerazione che, con la cessione del quinto, si può richiedere un importo maggiore. Il calcolo è soggettivo, in particolare deve essere effettuato in virtù dello stipendio oppure della pensione percepita e del piano di ammortamento. Grazie agli strumenti per fare il calcolo cessione del quinto, è possibile farsi un’idea prima di eseguire la richiesta.

Scegliendo la cessione del quinto non c’è un tetto massimo, mentre per quanto concerne il prestito personale, tutti gli istituti di credito fissano un importo oltre il quale non si può andare, a prescindere dalle garanzie e dalla propria situazione finanziaria.

Chi può richiedere la cessione del quinto e il prestito personale

Il prestito personale può essere richiesto da chiunque disponga di garanzie finanziarie idonee e proporzionali all’importo di cui si necessita. Lo stesso non si può dire della cessione del quinto, che prevede dei paletti ben definiti. Infatti, la cessione del quinto può essere richiesta esclusivamente da dipendenti pubblici e privati in possesso di contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Negli ultimi anni è stata data l’opportunità di ottenere questa forma di finanziamento anche ai titolari di pensioni. Bisogna ricordare che per la cessione del quinto sono previsti ulteriori vincoli riguardanti l’anzianità di lavoro e l’età pensionabile.

In buona sostanza, per i lavoratori c’è l’obbligo di terminare il periodo di ammortamento prima che arrivi l’età pensionabile. La durata del premio deve concludersi prima di una determinata soglia anagrafica, che varia da banca a banca.

In quali casi conviene la cessione del quinto

Come spesso accade, non c’è una soluzione ottimale in assoluto, bensì quella più adatta al caso specifico. Infatti, ci sono diverse situazioni in cui risulta più conveniente optare per la cessione del quinto, a patto di poterlo richiedere.

La cessione del quinto è soprattutto una soluzione idonea per chi vuole avere a disposizione una certa liquidità e gestire un finanziamento che praticamente non richiede pensieri. Questo è possibile perché il rimborso avviene con trattenuta diretta sulla pensione oppure sullo stipendio: sarà il datore di lavoro ad occuparsene in prima persona.

Inoltre, è adatta per chi necessita di un importo considerevole che non può essere ottenuto con il prestito personale.

Infine, è necessario evidenziare come la cessione del quinto sia l’unica soluzione probabilmente percorribile per cattivi pagatori e protestati, poiché la richiesta non viene valutata in virtù dello storico, ma in ragione della busta paga.

Se lo stipendio è tale da poter ottenere una determinata somma, la banca darà esito positivo anche nel caso di un richiedente che in passato non si è dimostrato attendibile per quanto riguarda il pagamento del piano di rimborso.

Sotto questo punto di vista, sia la banca che il datore di lavoro sono tutelati, poiché il pagamento avviene in maniera automatica e, soprattutto, deve essere sottoscritta una polizza assicurativa che metta al sicuro da queste evenienze.

Chi sta pensando di optare per la cessione del quinto, deve anche valutare il fatto che obbligatoriamente occorrerà sottoscrivere una polizza assicurativa che avrà un costo che si sommerà alla rata.

In quali situazioni è meglio optare per il prestito personale

Ci sono altre situazioni in cui è più conveniente optare per il prestito personale.

Rispetto alla cessione del quinto, il prestito personale è indubbiamente più flessibile, perché consente di stabilire l’importo richiedibile, a prescindere dalla propria situazione finanziaria e soprattutto dallo stipendio percepito.

Inoltre, il richiedente può ottenere un importo congruo proponendo altre forme di garanzia aggiuntive, come l’ipoteca di un immobile di proprietà oppure un garante disposto a farsi carico del finanziamento in caso di insolvenza da parte del titolare.

Teoricamente, significa che il prestito personale può essere ottenuto anche da chi non dispone di una busta paga oppure di una pensione.

Meglio chiedere la cessione del quinto o il prestito personale?

L’opportunità di richiedere la cessione del quinto oppure il prestito personale dipende dalla propria situazione specifica e dalle proprie esigenze: bisogna valutare anche i vincoli che vengono posti da un finanziamento piuttosto che dall’altro e le modalità di rimborso per scegliere quella più conveniente.

La soluzione ideale è quella di valutare entrambe le tipologie e prendere una decisione in virtù dei dati reali riguardanti i costi (interessi + spese accessorie) e l’importo che si può ottenere.