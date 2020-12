(StatoQuotidiano.it, ore 21:18). Monte Sant’Angelo, 11 dicembre 2020.”L’assurda sentenza del 22.5.2018 del Tribunale del Lavoro di Foggia, e la sua conferma in appello il 21.9.2020, che ordina la reintegra di 17 lavoratori, getta nel caos più totale l’azienda Fib di Monte Sant’Angelo con il rischio di chiusura e perdita di lavoro per 74 dipendenti“. E’ quanto scrivono a StatoQuotidiano.it alcuni dipendenti della FIB srl (Faam), ex Ibf, di Monte Sant’Angelo, sita in località Macchia snc. L’azienda si occupa del ciclo di vita completo delle batterie, dalle materie prime e semilavorati in plastica, fino al recupero delle batterie esauste, da un punto di vista di know-how, equipaggiamenti e prodotti.

“La sopracitata sentenza – scrivono alcuni dipendenti a StatoQuotidiano.it – salva apparentemente 17 famiglie ma ne mette nei guai 74 più queste appena reintegrate. Purtroppo, l’azienda, per cercare di sopravvivere dopo tale sentenza e considerando il momento storico che stiamo vivendo, ha comunicato alle sigle sindacali l’apertura di una crisi aziendale e molto probabilmente sarà costretta a ricorrere a licenziamenti legittimi per cercare di sopravvivere sul territorio”.

“Nella giornata odierna abbiamo assistito ancora una volta a quello che si dice ‘chi lavora mangia, chi non lavora mangia e beve’. L’Art.4 della Costituzione riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Tutto vero fin quando arriviamo alla parte ha il dovere, ecco il dovere è quello che queste 17 persone non si sognavano minimamente di avere all’interno dell’azienda che molteplici volte ha cercato di soprassedere ma che ancora una volta, in Italia, è consentito ed è anche premiato”.

“Oggi ci troviamo di fronte a una sentenza che tiene conto di leggi, articoli, scadenze ma non valuta le conseguenze che potrebbe avere sulla collettività e nello specifico all’interno di una azienda che con tanti sacrifici cerca di andare avanti nonostante la guerra mondiale che stiamo assistendo tutti”.

“Cosa succederà adesso? Nulla di buono, in quanto persone che per anni non hanno considerato minimamente la possibilità di prendersi il proprio diritto al lavoro e mantenerlo con sacrifici e rispettando regole e colleghi, saranno messe alla pari di dipendenti che negli anni hanno sostenuto sacrifici fisici e anche mentali sopportando quanti tra questi 17 (avrebbero,ndr) continuamente cercavano lo scontro, augurando la chiusura dell’azienda”.

“La giustizia non sempre tutela chi ha un subito un torto e quasi mai valuta le conseguenze a cui può portare. Vista dall’esterno dovremmo ringraziare il giudice o chi per lui è arrivato a questa conseguenza, ma vi assicuro che non è cosi perché non si tratta di normali lavoratori ma di gente che ha sempre sostenuto il motto ‘questo non mi spetta e quest’altro non mi tocca’, per non parlare del presunto continuo assenteismo (non chiaro a chi sia rivolto il messaggio,ndr) e delle scarse attitudini al rispetto delle regole”.

“Perché sto scrivendo queste due righe? Solo per farvi conoscere una minima parte di quello che accade oggi nelle aziende italiane e di come alcune persone avviano cause ahimè anche vincendole, perché la giurisprudenza si attiene a numeri e articoli. Questo Natale pensavo fosse l’anno in cui finalmente avrei potuto dire ‘grazie Signore finalmente anch’io ho un lavoro’ e invece devo essere paragonato a chi un lavoro non se l’è tenuto stretto ed oggi colpevolizza gli altri delle proprie mancanze”.

