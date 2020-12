“La Camera di Commercio di Foggia faccia un passo indietro sulla cessione del Lachimer”

Foggia, 11 dicembre 2020. “Chiediamo alla Camera di Commercio di fare un passo indietro rispetto alla cessione del ramo d’azienda del Lachimer e di non ricercare soluzioni dettate

solo dall’unico interesse di fare cassa”. E’ la posizione espressa dai Segretari Generali di Filcams, Fisascat e UilFPL di Foggia Angela Villani, Angelo Sgobbo e Luigi Giorgione che nutrono fortissima preoccupazione a seguito delle comunicazioni e degli atti predisposti dalla Camera di Commercio di Foggia che ha accelerato il processo di dismissione del laboratorio chimico-merceologico, attraverso la cessione del ramo di azienda, un tempo fiore all’occhiello delle aziende speciali della stessa Camera di Commercio.

“Ci saremmo aspettati che un’azienda così importante come il Lachimer,

facente capo ad un Ente pubblico e che ha pochissima concorrenza sul

territorio, venisse riorganizzata, riqualificata e modernizzata anziché finire in

ambito privato ed essere messa in vendita con un futuro incerto e con posti di

lavoro a rischio – proseguono Villani, Sgobbo e Giorgione – Noi

organizzazioni sindacali, sin dal dicembre dello scorso anno, siamo sempre

state presenti nella delicata vertenza che sembra oggi arrivata ad un epilogo

per decisioni poco lungimiranti e soprattutto non condivise, a dispetto delle

proposte fatte sulla elaborazione di un piano industriale ma soprattutto su

un progetto di investimenti dei quali avrebbero giovato sia lo stesso

laboratorio che il territorio di Capitanata – sottolineano i segretari di

Filcams, Fisascat e UilFPL – Il nodo centrale più importante in questo

momento è quello di preservare l’occupazione e il reddito, sia dell’apparato

tecnico che di quello amministrativo del Lachimer. Parliamo di professionalità

di rilievo e di donne e uomini la cui dignità e valenza non vanno disperse e

svendute”.