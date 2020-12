Manfredonia, Elvira titolare di Boutique “Questo pseudo Governo non ci tutela”

(StatoQuotidiano). Manfredonia, 11/12/2020 – “Carissimo Gianluigi. Sono una donna che con tanto lavoro, sacrifici, rinunce ma soprattutto amore, ha messo su (ormai da qualche anno) una Boutique di abbigliamento donna a Manfredonia (FG). Le scrivo innanzitutto per farle notare che noi (commercianti) non siamo stati mai menzionati e ne tutelati da questo pseudo Governo… Eppure ci atteniamo a tutto quello che ci dicono di fare con i vari DCPM, siamo stati completamente abbandonati non essendo noi (commercianti) una categoria essenziale, potevamo rimanere benissimo a casa, rispettando ancora di più le regole, invece no! fuori di casa noi, dentro di casa tutti gli altri.

La zona arancione per un negozio come il mio e credo come per tanti altri, dove la maggior parte della clientela proviene da fuori città, altro non è che un’eutanasia. Io compro le collezioni un anno prima, ma questo governo riconosce ristori solo a pochi, non ho niente contro nessuno, ma mi sembra tutto un po’ spropositato e senza senso. Le chiedo di prendere a cuore le nostre problematiche. Spero che con la sua caparbietà e sincerità possa aiutarci”.

Lo scrive Gianluigi Paragone: “Continuiamo a pubblicare le e-mail che riceviamo da persone che testimoniano le loro difficoltà economiche”.