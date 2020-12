(StatoQuotidiano, ore 16.30). Manfredonia, 11 dicembre 2020. La comunità scolastica del Liceo “Galilei-Moro” di Manfredonia piange con grande tristezza e dolore la prematura perdita di Giovanni Telera, collaboratore scolastico dal lontano 2001, avvenuta stamattina.

Sì, perché Giovanni aveva questo grande carisma: sapeva farsi amare da tutti, e non per un interesse o per un tornaconto personale, ma per il solo fatto che sapeva dare valore alle persone. Con lui ti passava ogni tensione, e ogni screzio o incomprensione subito venivano ricuciti. La sua calma e pacatezza riuscivano a farti guardare sempre oltre l’accaduto. Era rassicurante e sempre incoraggiante.

La sua affabilità era nota a tutti i suoi colleghi, docenti e genitori, ma soprattutto alunni. Disponibile e mai scontroso, non badava a orari e non si limitava a svolgere solo le mansioni che gli spettavano. Non era un semplice facente funzioni, addetto alle telefonate o alle fotocopie. Sapeva che il suo contributo era un valore aggiunto da offrire al buon nome della nostra scuola. E non solo di facciata, ma di sostanza.

Giovanni amava il suo lavoro che svolgeva con grande umiltà, ma soprattutto con passione e professionalità. Sempre al suo posto per curare l’accoglienza di chi veniva per chiedere qualsiasi cosa, riusciva a fare sentire tutti a proprio agio. Non faceva sentire estraneo nessuno.

Non era arrogante sì da sentirsi indispensabile, ma sapeva che ogni piccola cosa andava fatta bene, e con dovizia curava ogni aspetto del suo lavoro per bon lasciare scontento nessuno. Lui era l’accoglienza fatta persona. E aveva solo una paura: poter ferire qualcuno.

Ti anticipava nel saluto, aggiornandoti sulle ultime circolari o sugli incontri da tenere a scuola. Era un uomo di relazioni che sapeva mettersi sempre nei panni degli altri. Calibrava le parole e gli sguardi, sempre preoccupato di non offendere mai nessuno.

E della disabilità che lo accompagnava lui ne ha saputo fare sempre un punto di forza, come se avesse una marcia in più rispetto a noi. Infatti. riusciva a vedere il mondo da un altro punto di vista, con una lungimiranza e con un distacco che noi, i cosiddetti normali, non riusciamo minimamente a sfiorare.

Per Giovanni la scuola era come una seconda grande famiglia, una comunità da costruire ogni giorno con la pazienza di chi ha a che fare con il mondo degli adolescenti. Era come se anche lui, nonostante non fosse un docente, avesse una responsabilità educativa. Si sentiva responsabile di tutti, specialmente dei ragazzi e delle ragazze che per lui non erano semplice “utenza”, numeri o pratiche da sbrigare, ma storie da costruire e volti da illuminare, vite da edificare e un futuro da inventare.

E i ragazzi che, in questo momento di doloroso distacco, lo ricordano con grande affetto, sono sempre rimasti affascinati dal suo buon esempio di adulto maturo ed equilibrato, sempre pieno di buon senso e di rispetto per tutti.

Giovanni è stato un esempio vivo e testimone esemplare di una scuola che non è per nulla un’azienda fatta solo di carte, che si limita a dispendi are servizi anonimi, ma un luogo dove si incrociano vite e storie, dove si cresce insieme in una comune ricerca fatta di domande e di esperimenti culturali per migliorare se stessi e questo paese.

A te Giovanni, a nome di tutta la comunità scolastica del Liceo “Galilei-Moro”, ti diciamo grazie per tutto quello che ci hai dato. Alla tua famiglia giungano le nostre più sentite condoglianze e il nostro riconoscimento per la bella persona che sei stato.

I funerali dell’uomo si svolgeranno domani, sabato 12 dicembre 2020, alle ore 10.00, presso la Chiesa di San Pio.

A cura di Michele Illiceto, Manfredonia 11 dicembre 2020.