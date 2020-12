Manfredonia, 11 dicembre 2020. “L’Associazione Culturale e Politica “Manfredonia Nuova” partecipa al grave lutto, che ha colpito i familiari e tutti coloro che lo hanno conosciuto ed amato, per la morte dell’ing. Domenico Morrone, il caro Mimmo, nostro socio onorario che abbiamo avuto modo di apprezzare per la dirittura morale, la serietà professionale, la grande generosità, le doti umane ed i suoi contributi sempre puntuali, per noi preziosi per affrontare con competenza le diverse problematiche riguardanti la nostra città.

La sua figura, il suo sorriso, la sua bonomia, la grande disponibilità rimarranno sempre nella nostra mente e nel nostro cuore; saranno guida anche per i passi che ancora dovremo percorrere nei prossimi anni. Abbassiamo virtualmente le nostre bandiere, davanti al suo feretro, alla grande immagine, al suo esempio e l’incancellabile sorriso”.

Manfredonia, 11.12.2020, La Presidente Enrica Amodeo