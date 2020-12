Michele Illiceto: “Pandemia, come trasformare una fine in un nuovo inizio”

Manfredonia, 11 dicembre 2020. Cercare di capire quello che ci sta accadendo, mentre proprio lo stiamo vivendo, è sempre un qualcosa molto difficile da fare. Non si tratta non solo o non tanto di “spiegare”, quanto anche di “comprendere”. Stanno provando a farlo i tanti libri che in questi mesi di pandemia stanno uscendo nel tentativo di interpretare questo evento storico di tragedia mondiale.

Tra i molti già pubblicati ve n’è uno in particolare che forse ci può aiutare a capire più in profondità non solo che cosa sta veramente accadendo, ma soprattutto ci può offrire alcuni strumenti che è necessario avere per cominciare a pensare a come uscirne.

Il testo a cui mi riferisco, e che consiglio di leggere, è stato scritto da due docenti dell’Università Cattolica di Milano, due tra i massimi sociologi oggi viventi, i quali sanno unire l’analisi sociologica a quella antropologica e psicologica, l’analisi economica a quella relazionale-affettiva. Io, a dire il vero, lo sto usando per un corso che sto tenendo alla Licenza presso la Facoltà Teologica di Bari dove insegno. Stiamo parlando del testo dal titolo “Nella fine l’inizio. In che mondo vivremo”, e gli autori sono Chiara Giaccardi e Mauro Magatti, edito lo scorso settembre da Il Mulino.

Il libro si articola in cinque capitoli, ciascuno dei quali ruota attorno a tre parole chiave. L’intento degli autori è fornire non solo analisi, ma anche un lessico per capire e di una grammatica nuova per ripartire. Sì, perchè la prima rivoluzione è quella che nasce dalle parole che hanno il compito non solo di fare chiarezza, ma anche di veicolare processi sociali e cognitivi nuovi, capaci di farci usare l’intelligenza in modo diverso, sia a livello individuale che collettivo, non tanto per calcolare o speculare, ma per investire in beni educativi, relazionali e civili, rispetto ai quali anche l’economia e la politica devono maturare nuove forme di consapevolezza.

Ritornerò sui capitoli del libro e sul lessico che gli autori propongono negli articoli successivi. Ora, qui, vale qui la pena soffermarsi sulla Premessa do e vengono illustrati i criteri adottati per leggere la pandemia. A loro modo di vedere questa crisi è “una lente per capire il nostro tempo” (p. 7), e ci fa comprendere che “un velo è stato squarciato” (p. 9), perché, mentre “mette e a nudo aspetti che ci sfuggono o che non vogliamo vedere”, allo stesso tempo potrebbe essere utilizzata come “un telescopio per guardare più lontano, con uno sguardo più libero dalla pressione della quotidianità” (p. 8).

Contro i detrattori e gli speculatori, gli autori propongono di leggere questa pandemia non solo come una tragedia, ma anche come “un grande esperimento storico che ha coinvolto il mondo intero” (p. 8). Non va vista come solo una sventura che interrompe una corsa da rimettere il prima possibile sui binari. Si tratta di “una frattura che è anche una rivelazione. Di limiti e insieme di possibilità che prima non riuscivamo a vedere. È l’occasione per un avvenire inedito anziché per un divenire inerziale e già scritto nelle premesse” (p. 8).

Questa crisi potrebbe servirci a ridimensionarci un po’ tutti, ad abbandonare certi stili di vita ispirati all’eccesso delirante che ci ha portato a trasformare i nostri bisogni in capricci, e che, pur di avere tutto ad ogni costo, eravamo disposti a deturpare ambienti sociali e naturali. Essa “ci costringe a ripensare il tema della precarietà, della vulnerabilità, della morte non come principi opposti alla stabilità, alla potenza e alla vita ma come dimensioni ugualmente coessenziali del nostro essere viventi” (p. 7).

Riprendendo un termine dell’antropologo E. De Martino, questa pandemia può essere definita una “Catastrofe vitale” (p. 8), intesa come un rovesciamento e un capovolgimento repentino, che tuttavia ha sia limiti che possibilità. Certo “La pandemia radicalizza le tensioni già presenti nel retroscena della nostra società, questioni irrisolte che non riuscivamo più a vedere: l’emergenza ci rimette violentemente in rapporto con una realtà che pretendiamo di rimuovere. E se da un lato porta alla luce potenzialità latenti, dall’altro può anche diventare il pretesto per precipitarci in uno «stato di eccezione» permanente” (p. 15). Essa, infatti, ha toccato i punti deboli di questa globalizzazione che in fondo è risultata essere “parziale”, avendo sviluppato solo gli aspetti economici e finanziari. “Improvvisamente – scrivono gli autori – ci siamo trovati di fronte, impreparati, al lato oscuro dell’interconnessione globale, che abbiamo visto con sgomento costituire una perfetta infrastruttura anche per la diffusione dei virus patogeni” (p. 8).

E la prima vittima di questa crisi è proprio l’individualismo, sia quello di tipo affettivo sia quello di tipo economico, il quale, alla luce di quanto sta accadendo, non può essere considerato che un pura “astrazione” (p. 9). La pandemia ha rimesso al centro il valore della comunità, facendoci vivere “sulla nostra pelle il fatto che siamo tutti interdipendenti, che le nostre vite sono tutte legatele une alle altre” (p. 9). Basta uno starnuto di ciascuno che un pezzo di comunità salta per aria. Il virus ci ha fatto riscoprire una dimensione che avevamo dimenticato, e cioè che “non siamo individui, ciascuno nella sua bolla di immunità, ma persone in relazione, ciascuno con il suo carico di responsabilità” (p. 9). Abbiamo fatto esperienza del fatto che ciascuno può fare la differenza, per sé e per gli altri, specialmente per i più deboli. Per questa ragione, forse è giunta – certo per necessità e non per virtù – l’occasione per “pensare in termini di «noi» anziché di «io»” (p. 9).

Contro lo scoraggiamento generale, l’invito degli autori è quello di non “rassegnarci al lato buio della questione, né limitarci alla nostalgia per una normalità che di certo non tornerà presto. E che per molti aspetti non tornerà affatto (e non è solo un male). Piuttosto, possiamo approfittare di questa frattura nell’ordinarietà del tempo per ripensare il senso delle nostre vite, dei nostri legami, della gratitudine per ciò che c’è, delle forme che possiamo ricostruire a partire da questo «azzeramento» forzato” (p. 10).

Come farlo? Non certo con le lamentele e le fughe. Neanche con i conflitti o le contrapposizioni. O peggio con le solite speculazioni di varia natura. In un’epoca, da W. Benjamin definita “ricca di esperienze episodiche ma povera di esperienze trasformative”, forse dovremmo cominciare, come suggerisce il filoso coreano Byung-Chul Han, a “dare spessore ai frammenti”, cioè a mettere insieme i pezzi, per evitare disparità nelle soluzioni, e l’esasperazione dei disagi con la conseguente implosione sociale dei conflitti che covano nel sottobosco delle nostre relazioni.

Proprio perché la società non è una macchina, essa non va più vista come una “struttura stabile”, ma al contrario come una sorta di “equilibrio metastabile”, cioè “un sistema che non è definito tanto dalla sua struttura, quanto dalla sua energia potenziale. Se questa è alta, il sistema è dinamico, aperto alla trasformazione. Se invece è bassa il sistema è stabile, rigido, statico” (p. 12).

Ritengo che il metodo che propone questo libro sia davvero rivoluzionario, fecondo e generativo. Si tratta di instaurare, suggeriscono gli autori, “la logica della «trasduzione», termine che viene dalla biologia e che indica la capacità di una cellula di convertire, in modo originale e non programmato, uno stimolo esterno in una particolare risposta cellulare: non si risponde alla pandemia con un ritorno al passato, né con l’ossessione compulsiva verso l’innovazione tecnologica (che pure serve)” (p. 14).

In definitiva, si tratta, “con la nostra capacità – personale e istituzionale – di dare risposte nuove ai problemi (nuovi) che ci troviamo davanti, a partire dalla concretezza delle tensioni contraddizioni della situazione e dalle sue potenzialità inespresse” (p. 14).

E, allora, ecco la proposta del libro: vivere con la consapevolezza che ci troviamo in un tempo liminale, di passaggio. “Tra un passato che conosciamo e che ci è familiare, ma che sappiamo pieno di contraddizioni; un presente che ci inquieta, perché destruttura ogni nostra certezza; e un futuro ancora ignoto, che può assumere contorni opposti. Può vederci sprofondare verso il baratro che sembra già prefigurato dalle varie crisi – sanitaria, economica, sociale, politica; oppure può inaugurare un ciclo nuovo, con la libertà dalle inerzie e la possibilità di affrontare in modo inedito i problemi che ci affliggono da anni. Trasformando la «fine del mondo» nella fine di un mondo, e nel possibile inizio di uno nuovo” (p. 13).

Perciò buona lettura a tutti con il libro di Giaccardi-Magatti!

A cura di Michele Illiceto, Manfredonia 11 dicembre 2020.