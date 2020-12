Puglia: accordo Mittal-Invitalia, torna l’acciaio di Stato

Taranto, 11/12/2020 – (ansa) Torna lo Stato nella gestione delle acciaierie dell’ex Ilva. ArcelorMittal e Invitalia hanno firmato in serata l’accordo che consente alla società controllata dal Mef di entrare al 50%, per poi salire al 60%, nella compagine azionaria della Am Investco che ha in gestione gli impianti siderurgici in Italia. L’accordo prevede il completo assorbimento dei 10.700 lavoratori e “un articolato piano di investimenti ambientali e industriali” e l’avviamento “dl processo di decarbonizzazione dello stabilimento, con l’attivazione di un forno elettrico capace di produrre fino a 2,5 milioni di tonnellate l’anno”(ansa)