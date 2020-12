Manfredonia, 11 dicembre 2020. Mentre Emiliano invita gli studenti fuori sede e non a non ritornare in Puglia per le festività di Natale, causa l’emergenza sanitaria in corso, una giovane originaria di Manfredonia chiede un aiuto a StatoQuotidiano per poter ricevere un pacco “con dei prodotti tipici di Natale” dalla propria mamma del centro sipontino.

“Buonasera StatoQuotidiano, forse la mia é una richiesta strana, ma la faccio lo stesso. Volevo sapere se si potesse pubblicare un annuncio per qualcuno che parte da Manfredonia direzione Genova. Per motivi lavorativi e non solo (maledetto covid!) non posso scendere a casa e mia mamma vorrebbe mandarmi della roba tipica natalizia da giù ma via posta andrebbe a male. Se si potesse sarei davvero felice altrimenti non importa me ne farò una ragione, grazie e buone feste“.

La email per informazioni è: saramottola@hotmail.com

Ovviamente per il disturbo pagherei anche qualcosa!”.