Bari, 11 dicembre 2020. “È stato un anno difficilissimo per chi ha affrontato l’emergenza Covid in prima linea. Per i Dottori e gli Infermieri che si sono spesi senza sosta.

Così – presso il Reparto Covid “Ospedali Riuniti” di Foggia – Serena, Mariana e Giovanna hanno deciso di alleggerire la tensione scrivendo sulle loro tute alcune delle frasi di InchiostroDiPuglia.

Un ringraziamento di cuore ragazze. Soprattutto per quello che fate ❤”.