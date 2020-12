Spende 550 per Apple 11 ma non arriva: foggiano truffa

Senorbì (Sardegna) 11/12/2020 – (sardiniapost)Aveva comprato sulla piattaforma ‘Market place’ di Facebook un iPhone, precisamente un Apple 11. Ma dopo aver fatto due distinti versamenti per un totale di 550 euro, un 20enne di Senorbì non ha mai visto il telefono. Quindi la denuncia ai carabinieri che sono riusciti a risalire all’autore della truffa. La denuncia è scattata per un 29enne di Lucera, in provincia di Foggia. Il quale aveva aperto un conto alle Poste dove farsi accreditare i soldi. Gioco facile per i militari dell’Arma che hanno scoperto subito l’identità del 29enne.(sardiniapost)