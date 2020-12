(StatoQuotidiano, ore 21:359. Μanfredonia, 11 dicembre 2020. Autovettura in fiamme questa sera a Manfredonia, in via Galileo Galilei. Sul posto i Vigili del fuoco del distaccamento locale.

Al momento l’ipotesi è quella di un incendio doloso, ma non ci sono ulteriori particolari relativi al rinvenimento sul posto di materiale infiammabile. Seguono aggiornamenti.

