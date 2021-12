A 7 anni dalla lotta degli operai della Sangalli Vetro: “Oggi come allora vi sono nuove sfide”

Lettera a StatoQuotidiano.it

Erano le 06:00 del mattino di 7 anni fa, il 2014, quando una classe operaia e impiegatizia appartenente al settore vetro, dipendenti del sito industriale della famiglia Sangalli, decisero di incrociare le braccia, difendere il sito industriale ostacolando a pugno duro quelli che erano i progetti di un PRENDITORE, che nel confermare la sua fama, voleva portare al fallimento il sito Pugliese della produzione vetro piano, per spacchettamento e vendita lasciando l’ ennesima cattedrale nel deserto.

Iniziammo questa lotta subendo gratuiti attacchi dell’allora presidente di Confindustria, non lo nomino per evitare inutili polemiche, ma con il sostegno di tutte le istituzioni.

Non fu un brutto giorno, sapevamo che non era facile e neanche breve, durò ben 1295 giorni, di illusioni, speranze dibattiti convegni, viaggi e non solo.

La vertenza non è stata vinta al 100% fra i dipendenti manca ancora una donna speciale, una combattente che sapeva ma comunque ha fatto , ha tenuto assieme il gruppo ha organizzato, ha impiegato il proprio tempo per noi, forse noi non abbiamo fatto lo stesso per lei.

Abbiamo dimostrato al territorio, imprenditori e istituzioni che non siamo un popolo di piagnucoloni che si piangono addosso per rivendicare assistenzialismo ma semplicemente una classe combattente che è riuscita a ristabilire il principio che il lavoro lo si conquista e lo si difende.

Oggi come allora vi sono nuove sfide e noi le affronteremo con orgoglio.

ALLORA DICO AUGURI A TUTTI NOI, CHE GLI AUGURI ARRIVINO FIN LASSÙ DOVE DAL FIRMAMENTO CI GUIDANO

Raffaele Brigida Angelo Armiento Matteo Scaramuzzi e grazie LUCIA per il tuo impegno.