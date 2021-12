Covid, vaccinazione fascia 5-11 anche in Istituto di Manfredonia

Manfredonia (Foggia), 11/12/2021 – Ai genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo “Croce-Mozzillo” è stato consegnato questa mattina documento di “Espressione di interesse alla vaccinazione anta Covid-19 alunni di 5-11 anni.

La presente dichiarazione, resa in forma anonima per la tutela della privacy delle famiglie e dei minori, intende essere uno strumento per l’organizzazione di giornate dedicate alla vaccinazione dei minori di 12 anni, accompagnati da un genitore, presso i locali della scuola primaria “Croce” presumibilmente nei giorni 20-21-22 dicembre p.v. (pomeriggio) e 23 dicembre p.v. (mattina). Una volta compilata, essa potrà essere consegnata entro e non oltre martedì 14 dicembre 2021:

– dagli alunni o dai genitori della scuola “Mozzillo” in apposita “cassetta” sita all’ingresso di via “Mozzíllo”;

– dai genitori della scuola primaria “Croce” e della I E della scuola secondaria ai coordinatori di classe, all’ingresso o all’uscita da scuola o tramite gli alunni;

– dai genitori degli alunni di 5 anni della scuola dell’infanzia in apposita “cassetta” sita all’ingresso di p.zza Bovio 23″.

Attraverso questo documento “SI DICHIARA, PERTANTO, la propria disponibilità a sottoporsi alla vaccinazione ANTICOVID-19, autorizzando le strutture preposte ad effettuare quanto di competenza”.

(norbaonline) Regione Puglia e i pediatri di libera scelta hanno firmato un protocollo d’intesa per la gestione della campagna vaccinale anti Covid per i bambini. “Dal 16 dicembre cominceremo a vaccinare i piccoli dai 5 anni compiuti in su – ha dichiarato il Presidente, Michele Emiliano – Si tratta di una scelta libera, che le famiglie devono affrontare in modo responsabile e considerando i pericoli che il virus comporta per i bambini e le bambine “.

La campagna vaccinale anti-Covid per la fascia di età pediatrica 5-11 anni, prenderà il via dal 16 dicembre prossimo e ad aver dato l’adesione, in Puglia, al momento, sono state 82 scuole pronte a trasformarsi in hub. (norbaonline)