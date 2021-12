Manfredonia. “La mafia: un problema che riguarda tutti”

(NOTA STAMPA). La presenza della criminalità nella città di Manfredonia è un problema che riguarda tutti poiché condiziona pesantemente lo sviluppo economico e sociale e, costituisce un vero e proprio impedimento alla crescita.

L’incapacità progettuale delle classi dirigenti e della politica in generale agevola ulteriormente la delinquenza organizzata permettendo alla stessa di invadere l’economia e di penetrare anche nell’apparato pubblico per influenzare le decisioni. E’, esattamente ciò che è successo in questi ultimi anni nella nostra città. L’indifferenza di tutti, la complicità e la commistione tra politica, apparato burocratico e criminalità hanno portato la città e il suo territorio verso un declino drammatico. E’, stupido e illusorio pensare che la presenza della mafia non condizioni le nostre vite, che sia solo un problema delle forze dell’ordine e della Magistratura. La criminalità influisce sulla nostra esistenza più di quanto si possa immaginare. La mafia è soprattutto un nostro problema che dobbiamo necessariamente risolvere se vogliamo sperare in un futuro migliore per noi e per le prossime generazioni.

Recenti studi e ricerche dimostrano come un sentiero di sviluppo economico e sociale non è in alcun modo compatibile con un alto e diffuso livello di criminalità. Molte statistiche di “Tranparency International” fatte sul nostro territorio mostrano una evidente correlazione inversa tra la criminalità e livelli di sviluppo e crescita economica. La presenza della mafia non solo indebolisce la coesione sociale ma ha effetti devastanti sull’allocazione efficiente delle risorse finanziarie e umane (caso tipico del mercato della pesca). La mafia scoraggia gli investimenti e fa emigrare la migliore gioventù e il suo capitale sociale migliore.

Una recente ricerca ha stimato che l’insediamento della criminalità organizzata in Puglia ha generato nell’arco del trentennio una perdita di PIL (ricchezza prodotta) di circa sedici punti percentuali rispetto ad uno senza e, ciò ha comportato meno lavoro e più povertà e disuguaglianze. Inoltre, una maggiore densità criminale fa salire il costo del credito per le imprese e induce una maggiore richiesta di garanzie da parte delle banche con effetti negativi su investimenti e consumi. Un ulteriore effetto negativo per le imprese e per tutti i cittadini si ha nel mercato delle assicurazioni dove la presenza della mafia fa salire i costi delle polizze per il maggior rischio. Il prezzo che paghiamo è il doppio della media europea.

I costi che sosteniamo in più per la presenza della mafia sono due volte e mezzo di quelli sostenuti al centro e al nord con l’effetto di rendere l’intero sistema meno competitivo e attraente per ulteriori investimenti sia nazionali che esteri.

Modelli econometrici italiani e internazionali hanno stimato che la presenza della mafia riduce il PIL- pro capite del 33% e. per la città di Manfredonia significa che potremmo avere un PIL- pro capite di Euro 17,4 mila invece di quello reale di Euro 13,1 mila con effetti benefici sui consumi e di conseguenza sull’occupazione.

L’operazione “Omnia nostra” certifica in maniera inequivocabile la presenza della criminalità organizzata in città e, coinvolge anche falsi imprenditori e professionisti. Una vera è propria organizzazione criminale volta a fare affari con il denaro proveniente da droga, rapine, estorsioni, traffico di armi. L’aspetto che lascia storditi è il pieno controllo del settore della pesca con atti intimidatori e violenze varie e i cui effetti sono stati la distruzione dell’intero mercato.

Il controllo del mercato della pesca da parte della mafia ha condizionato la produttività e la redditività rendendo il settore poco trasparente e impoverendo i pescatori, le loro famiglie e l’intera città.

Nel 2015 la flotta presente a Manfredonia contava 241 imbarcazioni, prima in tutta la regione Puglia e, costituiva il 15% dell’intera flotta presente in Puglia e, con il 74% del pescato a strascico; seguiva la città di Gallipoli con 186 imbarcazioni, poi Taranto e Barletta. Oggi l’intero settore registra un fatturato di Euro 10 milioni, un valore aggiunto (PIL) intorni a Euro 5 milioni e una occupazione di 197 unità. Ovviamente questi dati non tengono conto dell’enorme valore di quanto venduto in nero. Il fatto drammatico è che quello che una volta costituiva uno dei settori trainanti dell’economia cittadina oggi vale meno dell’1% del PIL totale e incide solo per l’1,3% sull’occupazione totale.

Questi dati evidenziano senza alcuna ombra di dubbio che senza una bonifica radicale della mafia ogni speranza di sviluppo e di crescita diventa un’illusione perpetua per la città. Il riavvio del Mercato Ittico per avere successo dovrà necessariamente dotarsi di tecnologie innovative e di nuovi modelli organizzativi e gestionali e, soprattutto di figure manageriali capaci e serie. Bisognerà cominciare a ragionare in una logica di filiera con una certificazione del prodotto anche etica.

La mafia impoverisce tutti e, impedisce che la città abbia le condizioni giuste per una ricostruzione possibile. Al lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura deve aggiungersi quella della popolazione con azioni di protesta e di ribellione solo così cominceremo a vedere anche segnali di buona politica, quella che si declina in politiche sociali e di giustizia sociale. Le sole che alla mafia tolgono l’aria.

“La criminalità impedisce di guardare il futuro con speranza, perché con le sue prepotenze e avidità distruggono i progetti dei deboli e schiacciano i poveri. Per debellarle dalla vita personale e sociale sono necessarie prudenza, vigilanza, lealtà, trasparenza, unite al coraggio della denuncia. Se non la si combatte apertamente, presto o tardi rende complici e distrugge l’esistenza” (Papa Francesco).

E’, l’ora del coraggio per questa città infamata e impoverita.

Nicola di Bari