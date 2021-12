Manfredonia, Rotice: “Terza dose fatta, il nostro hub è un’eccellenza”.

Manfredonia, 11 dicembre 2021 – “Terza dose vaccino anti-Covid 19 fatta.

É un atto di responsabilità personale e di rispetto verso gli altri. Proteggiamoci e proteggiamo chi ci sta vicino dal contagio, anche rispettando le basilari norme come il distanziamento, l’uso della mascherina in situazione di particolare affollamento e la frequente igienizzazione delle mani.

Mi rassicura ed inorgoglisce il fatto che a Manfredonia ci sia un costante e consistente flusso giornaliero di cittadini (in media 400) che si recano all’Hub allestito presso i locali della Chiesa Sacra Famiglia per ricevere la propria dose.