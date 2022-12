Brio Lingerie Cerignola vince a Chieti, 3-0 e testa alla prossima

Stato Donna, 11 dicembre 2022. Vittoria doveva essere e vittoria è stata per le pantere della Brio Lingerie Pallavolo Cerignola che, in casa del fanalino di coda Chieti, chiude il 2022 delle trasferte in ottima maniera e trova ulteriore iniezione di fiducia in vista dell’ultima gara prima delle festività natalizie, al PalaDileo, contro la forte Vipostore Francavilla.

Un 3-0 senza storia per il collettivo fucsia nonostante la grande volontà e la determinazione delle locali, con mister Valentino che ha potuto ruotare al meglio l’organico a disposizione anche per gestire al meglio le energie del sestetto titolare: in tal senso buono l’ingresso in campo delle giovani Tarantini e Lapenna.

Con questa vittoria, le fucsia salgono a quota 21 punti in classifica sempre con il quinto posto ben stabile ed uno sguardo alla terza posizione, occupata da Star Volley Bisceglie e distante un solo punto.

Adesso il meritato riposo per poi, da martedì, preparare al meglio la gara di sabato, ultima del 2022 al PalaDileo.

NOCCIANO CHIETI-BRIO LINGERIE PALLAVOLO CERIGNOLA 0-3 (11-25; 13-25; 16-25)

http://pallavolocerignola.slyvi.com/