Cerignola, l’associazione “Noi” chiede al sindaco l’ordinanza anti botti

Stato Quotidiano, 11 dicembre 2022. L’Associazione Politica “NOI – Comunità in movimento”, di concerto con e su iniziativa del Partito Animalista, partito amico e alleato di coalizione, chiede espressamente all’Amministrazione Comunale, nella persona del Sindaco p.t., Dott. Francesco Bonito, di emettere la cosiddetta ed ormai nota e diffusa ordinanza “anti botti” che vieti l’utilizzo di materiali esplosivi e pericolosi dal giorno 24 di dicembre sino a tutto il giorno 6 di gennaio, con l’espresso divieto di vendita del suddetto materiale, da far valere e perseguire su tutto il territorio cittadino con l’ausilio delle forze di Polizia e di quelle della Polizia Locale che caldamente vogliamo coinvolgere in questa proposta ed iniziativa.

“Chiediamo tanto- spiega l’associazione del consigliere comunale Tommaso Sgarro- col supporto delle normative specifiche, anche comunitarie, per la notorietà dei danni che essi “botti” possono cagionare alle persone, causando lesioni gravissime, agli animali, indifesi e terrorizzati dalla violenza di quelle esplosioni, e pure alle cose, come avvenuto anni or sono addirittura per il compimento di fatti criminali in danno di attività commerciali. La durata di tale divieto per l’intero periodo delle festività assieme ad un chiaro e forte piano di prevenzione garantirebbe la piena ed effettiva efficacia dello stesso, che altrimenti rimarrebbe, come accade sovente, un pezzo di carta fra le altre

Certi della sensibilità dell’Amministrazione comunale e delle forze, tutte, di Polizia, sia verso il mondo animale sia anche verso la tutela dell’incolumità delle e dei cittadini e dei loro beni, auspichiamo che la chiesta ordinanza venga presto emessa per spiegare nel tempo utile la sua efficacia e regalare a tutte e tutti festività più serene e civili”.