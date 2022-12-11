Sisecam Manfredonia: “L’inizio della fine o il principio di una lotta?”

Manfredonia (Fg), 11 dicembre 2022 – Si riporta di seguito la nota social diffusa da Massimo Ciuffreda e riguardante i lavoratori Sisecam Manfredonia:
𝐿’ 𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑒 𝑜 𝑖𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 𝑑𝑖 𝑢𝑛𝑎 𝑙𝑜𝑡𝑡𝑎?
𝑆𝑜𝑛𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑡𝑖 8 𝑙𝑢𝑛𝑔ℎ𝑖 𝑎𝑛𝑛𝑖 𝑚𝑎 𝑑𝑖 𝑞𝑢𝑒𝑙 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑟𝑖𝑐𝑜𝑟𝑑𝑜 𝑜𝑔𝑛𝑖 𝑠𝑖𝑛𝑔𝑜𝑙𝑜 𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒, 𝑜𝑔𝑔𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑜𝑟𝑎 𝑒𝑟𝑜 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒, 𝑚𝑖 𝑓𝑒𝑐𝑖 𝑡𝑟𝑜𝑣𝑎𝑟𝑒 𝑠𝑢𝑙 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑙𝑙𝑒 5:30, 𝑖 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑔ℎ𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑡𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑛𝑜 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑙’ 𝑜𝑐𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑞𝑢𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑑𝑜𝑣𝑒𝑣𝑎 𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑒 𝑢𝑛 𝑙𝑢𝑛𝑔𝑜 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑖 𝑙𝑜𝑡𝑡𝑎, 𝑖𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑡𝑎’ 𝑝𝑜𝑖 𝑛𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑚𝑚𝑜 𝑏𝑒𝑛 5 𝑑𝑖 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑛𝑖.
𝐷𝑖 𝑞𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑙𝑜𝑡𝑡𝑎 𝑛𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑐ℎ𝑒𝑟𝑜’ 𝑚𝑎𝑖 𝑛𝑢𝑙𝑙𝑎, 𝑢𝑛 𝑏𝑎𝑔𝑎𝑔𝑙𝑖𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒, 𝑙𝑎 𝑙𝑜𝑡𝑡𝑎 𝑠𝑖𝑛𝑑𝑎𝑐𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑖𝑢 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑝𝑜 𝐸𝑛𝑖𝑐ℎ𝑒𝑚, 𝑢𝑛𝑎 𝑙𝑜𝑡𝑡𝑎 𝑐ℎ𝑒 ℎ𝑎 𝑠𝑒𝑔𝑛𝑎𝑡𝑜 𝑖𝑙 𝑑𝑖𝑣𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑡𝑟𝑎 𝑐ℎ𝑖 𝑣𝑢𝑜𝑙𝑒 𝑠𝑜𝑝𝑟𝑎𝑣𝑣𝑖𝑣𝑒𝑟𝑒 𝑒 𝑐ℎ𝑖 𝑣𝑢𝑜𝑙𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑒𝑟𝑒.
𝐼𝑛 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑖 𝑐𝑖 𝑓𝑢𝑟𝑜𝑛𝑜 𝑎𝑐𝑐𝑎𝑛𝑡𝑜, 𝑑𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒𝑡𝑎’ 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙𝑒, 𝑚𝑎 𝑠𝑜𝑝𝑟𝑎𝑡𝑡𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑐𝑖 ℎ𝑎 𝑎𝑖𝑢𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑟𝑏𝑖𝑒𝑡𝑎 , 𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑔𝑙𝑖𝑒 𝑒 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑖 𝑠𝑎𝑐𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖 𝑐ℎ𝑖𝑒𝑠𝑡𝑖 𝑎𝑖 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑖 𝑓𝑖𝑔𝑙𝑖,𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑠𝑠𝑒, 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑖 𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑠𝑡𝑖, 𝑚𝑜𝑙𝑡𝑒 𝑙𝑒 𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛𝑧𝑒.
𝑄𝑢𝑎𝑙𝑐𝑢𝑛𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑠𝑒 𝑎𝑏𝑏𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑣𝑖𝑛𝑡𝑜, 𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑐𝑜 ℎ𝑎 𝑣𝑖𝑛𝑡𝑜 𝑢𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜, ℎ𝑎 𝑣𝑖𝑛𝑡𝑜 𝑙’ 𝑖𝑑𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑛 𝑟𝑎𝑠𝑠𝑒𝑔𝑛𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒, ℎ𝑎 𝑣𝑖𝑛𝑡𝑜 𝑙𝑎 𝑣𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎 𝑑𝑖 𝑑𝑖𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑛𝑜𝑖 𝑠𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑖𝑙 𝑠𝑢𝑑 𝑐ℎ𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑠𝑖 𝑝𝑖𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑎𝑑𝑑𝑜𝑠𝑠𝑜, 𝑚𝑎 𝑙𝑜𝑡𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑔𝑛𝑖𝑡𝑎’.
𝑂𝑔𝑔𝑖 𝑠𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎 𝑎 𝑙𝑜𝑡𝑡𝑎𝑟𝑒, 𝑝𝑒𝑟𝑐ℎ𝑒’ 𝑖𝑙 𝑚𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑜 𝑒’ 𝑓𝑎𝑡𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑠𝑖, ℎ𝑎 𝑑𝑢𝑒 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑖 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑖 𝑑𝑖 𝑙𝑜𝑡𝑡𝑎,
𝑄𝑈𝐸𝐿𝐿𝑂 𝐷𝐼 𝐶𝑂𝑁𝑄𝑈𝐼𝑆𝑇𝐴 𝑀𝐴 𝑆𝑂𝑃𝑅𝐴𝑇𝑇𝑈𝑇𝑇𝑂 𝑄𝑈𝐸𝐿𝐿𝑂 𝐷𝐼 𝑅𝐼𝑆𝑃𝐸𝑇𝑇𝑂 𝐷𝐸𝐼 𝐷𝐼𝑅𝐼𝑇𝑇𝐼.