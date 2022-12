Verso Foggia-Catanzaro. Gallo: “Affronteremo la partita a viso aperto”

(foggiagol.it) Foggia, 11 Dicembre 2022.

Alla vigilia del posticipo di domani sera, tra Foggia e Catanzaro, Fabio Gallo analizza la situazione in casa rossonera dopo la rifinitura di questa mattina:

” Il Foggia deve essere consapevole della forza dell’avversario ma è pur sempre una partita di calcio che dovremo affrontare consci di poter fare bene. Non ci saranno Vuthaj e Malomo poi qualche problemino da risolvere fino a domani. La vittoria di mercoledì non deve essere sminuita perchè non è vero che abbiamo giocato contro seconde linee e comunque mi interessa ciò che hanno fatto i miei ragazzi passando il turno che volevamo tutti. Noi affronteremo la partita lo faremo a viso aperto con le attenzioni giuste consapevoli della forza degli avversari anche se per un certo periodo abbiamo fatto gli stessi punti. Ho motivato i miei calciatori dicendo loro che è una partita che dobbiamo giocare senza pensare ai venticinque punti di differenza. Durante la gara bisognerà dargli pochi spazi e cercare di aspettarli e poi ripartire ma ci sarà un momento di attesa e un momento in cui dovremo prendere predominio e spingere un pò di più. Ne ho parlato ai ragazzi e lo farò sino a domani” (foggiagol.it).