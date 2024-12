Manfredonia. Le compagnie teatrali cittadine, emblema di passione e impegno culturale, sono un fondamentale motore di identità e sviluppo per la comunità locale. Da sempre, la cultura rappresenta un elemento imprescindibile per la crescita e il benessere di una città, come dimostrano anche i numerosi sforzi a livello personale e istituzionale per promuovere attività artistiche che arricchiscano il tessuto sociale.

In particolare, le cinque compagnie teatrali cittadine, composte da gruppi di appassionati e talentuosi artisti, sono un esempio tangibile di dedizione a questa causa. Tuttavia, la loro attività si svolge spesso tra difficoltà logistiche e mancanza di risorse adeguate.

La precedente amministrazione comunale aveva giustamente riconosciuto il valore delle compagnie teatrali, accogliendo le loro richieste di poter utilizzare il teatro comunale per le proprie rappresentazioni, nell’ambito di un tavolo tecnico di confronto. Questa decisione aveva aperto la strada a un dialogo costruttivo e alla valorizzazione del patrimonio teatrale cittadino.

Tuttavia, la convenzione che regola la gestione del teatro pubblico in partnership pubblico-privato stabilisce che la struttura debba essere un punto di riferimento per la comunità anche sotto il profilo della produzione culturale locale. In tal senso, la concessione di una sola giornata all’anno per l’utilizzo di questo spazio appare insufficiente per dare concreto seguito agli intenti di promozione e valorizzazione della cultura, come previsto dal contratto stesso.

Le compagnie teatrali, infatti, non sono solo una risorsa culturale ma anche un volano di crescita sociale ed economica per la città. La limitata disponibilità di tempo e spazio rischia di ridurre al minimo l’impatto che queste realtà potrebbero avere sulla comunità, vanificando gli sforzi di chi lavora quotidianamente per promuovere l’arte teatrale. È quindi fondamentale che le istituzioni locali considerino le richieste delle compagnie come parte integrante di un progetto più ampio di sviluppo culturale, che veda il teatro come uno strumento di aggregazione e partecipazione.

Un passo importante in questa direzione è stato recentemente compiuto con il riconoscimento ricevuto dalla Bottega degli Apocrifi presso il Senato della Repubblica, un traguardo che testimonia l’eccellenza del lavoro svolto da una delle principali compagnie cittadine. Questo riconoscimento non solo premia l’impegno degli artisti, ma sottolinea anche l’importanza di investire nella cultura come motore di crescita per la città.

Alla luce di quanto sopra, i consiglieri comunali di Forza Italia, Liliana Rinaldi, Fabio Di Bari e Ugo Gall, esprimono la loro ferma convinzione che il teatro comunale debba essere messo a disposizione delle compagnie teatrali locali con maggiore continuità, affinché possano continuare a offrire alla comunità spettacoli di qualità, contribuendo così a mantenere vivo il patrimonio culturale cittadino e a favorire l’integrazione sociale.

La cultura, infatti, non è solo un elemento di intrattenimento, ma una risorsa strategica per costruire una città più coesa e dinamica. In questo contesto, il sostegno alle compagnie teatrali è non solo un atto di riconoscimento, ma anche un investimento nel futuro della comunità. (nota stampa).