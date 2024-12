Un episodio si è verificato all’esterno dell’istituto scolastico Ungaretti, attuale e temporanea sede dell’IPEOA. L’improvviso boato ha spaventato alcuni ragazzi, costringendo il personale scolastico ad attivare tempestivamente le procedure di sicurezza.

Fortunatamente, grazie all’intervento immediato del personale ATA e all’allerta alle forze dell’ordine, la situazione è stata prontamente gestita. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per effettuare i controlli necessari, fortunatamente senza dover riscontrare feriti tra gli studenti. Tuttavia, per una ragazza sarebbero stati necessari ulteriori controlli sanitari.

Il dirigente scolastico dell’IPEOA “Michele Lecce” di Manfredonia e San Giovanni Rotondo, dr. Luigi Talienti, ha sottolineato l’importanza di garantire la sicurezza degli studenti e ha dichiarato: “Abbiamo immediatamente attivato le procedure previste per il caso, collaborando con le forze dell’ordine. La scuola deve essere un luogo sicuro di apprendimento e crescita, e continueremo a mettere in atto tutte le azioni di prevenzione e contrasto necessarie per evitare che episodi del genere possano ripetersi“.

Le forze dell’ordine avrebbero già aperto un’indagine per identificare i responsabili dell’atto vandalico. “Presenteremo una denuncia contro ignoti“, ha aggiunto a StatoQuotidiano.it il dirigente scolastico Talienti.

“La comunità scolastica si è stretta attorno agli studenti, ringraziando il personale ATA per l’efficace gestione della situazione, che ha evitato il peggio. La vicenda ha suscitato preoccupazione, ma anche solidarietà, confermando l’importanza di un sistema di sicurezza attivo e ben coordinato in caso di emergenze”.

“L’episodio si inserisce in un contesto di crescente attenzione alla sicurezza nelle scuole, dove non solo il personale educativo, ma anche la collaborazione con le forze dell’ordine, riveste un ruolo cruciale per garantire un ambiente protetto.”

Un analogo episodio si è verificato all’esterno del centro polivalente I.I.S.S. “Rotundi-Fermi”, polo scolastico sito in Via Sottotenente Antonio Troiano.