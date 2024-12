Manfredonia. "Restituite l'auto rubata. Un gesto crudele e disumano ai danni di una ragazza disabile"

Manfredonia. Un grave episodio si è verificato questa mattina a Manfredonia. Intorno alle 4:40, una Kia Sportage verde petrolio con targa “GV814BA” è stata rubata mentre era regolarmente parcheggiata in uno stallo riservato ai disabili. La proprietaria dell’auto, una giovane donna con disabilità, ha denunciato l’accaduto, sottolineando la gravità del gesto.

“Miriam, ci hanno rubato l’auto”, queste le parole che hanno svegliato Miriam, poco dopo le cinque del mattino. Ancora incredula, la ragazza si è precipitata alla finestra, ma dell’auto non c’era più traccia. Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno poi confermato il furto avvenuto poco prima dell’alba.

Un mezzo essenziale per la quotidianità

L’auto, acquistata con grandi sacrifici e ancora in fase di pagamento, rappresentava molto più di un semplice veicolo per la proprietaria. “Non si tratta solo di un mezzo di trasporto: è una necessità”, ha dichiarato Miriam, spiegando che il veicolo era indispensabile per recarsi negli ospedali situati nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL), dove riceve cure regolari.

A bordo dell’auto si trovavano anche materiali sanitari fondamentali per la sua gestione quotidiana, tra cui garze, cerotti e un kit di cateteri. Fortunatamente, la sedia a rotelle che Miriam utilizza per i lunghi tragitti era stata rimossa dal veicolo il giorno prima.

Un gesto inaccettabile

Il furto è avvenuto nonostante l’auto fosse parcheggiata in uno spazio dedicato, sorvegliato da telecamere. “Un furto non è mai giustificabile, ma sottrarre un mezzo indispensabile a una persona disabile è disumano”, ha aggiunto Miriam, profondamente scossa dall’accaduto.

Appello per maggiore sensibilizzazione

Questa vicenda riaccende i riflettori sulla necessità di proteggere maggiormente le persone vulnerabili da atti simili. Episodi di questo tipo evidenziano l’urgenza di rafforzare le misure di sicurezza e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del rispetto e della tutela dei diritti di chi vive con una disabilità.

“Non auguro a nessuno di trovarsi in una situazione simile”, ha concluso Miriam, auspicando che il suo caso possa servire a prevenire altri episodi di questo genere.