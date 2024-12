Monte Sant’Angelo – Tragedia durante una battuta di caccia in località Santa Croce, a pochi chilometri dalla periferia di Monte Sant’Angelo. Questa mattina un cacciatore di 66 anni, residente nella zona (Mauro Rinaldi, fonte ANSA,ndr), è scivolato in un dirupo e, durante la caduta, è partito un colpo dal suo fucile che gli è stato fatale.

Secondo quanto riportato da FoggiaToday.it, l’incidente si è verificato in un’area impervia, rendendo necessari l’intervento di un elisoccorso e la discesa dei sanitari tramite verricello. Purtroppo, nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione sul posto, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

L’accaduto è ora oggetto di indagine da parte dei carabinieri, che stanno cercando di ricostruire con esattezza la dinamica della tragedia. La comunità di Monte Sant’Angelo è scossa per la perdita di un suo concittadino, e si stringe attorno alla famiglia del 66enne.

Fonte: FoggiaToday.it