Foggia. Un caso emblematico di cattiva gestione amministrativa e presunti illeciti sta scuotendo la città di Foggia. In una dettagliata istanza indirizzata alle autorità competenti, un gruppo di cittadini e rappresentanti di associazioni come WWF Foggia, La Società Civile di Foggia, Italia Nostra di Foggia e Konsumer Italia chiede l’annullamento in autotutela del contratto tra il Comune di Foggia e la società partecipata AMIU Puglia.

La richiesta arriva dopo la conclusione delle indagini preliminari della Procura della Repubblica, che ha evidenziato irregolarità e illeciti amministrativi nella gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

Le origini dell’indagine

L’indagine, avviata grazie a un esposto presentato nel gennaio 2023 e successivamente integrato con otto segnalazioni, ha portato alla luce un quadro preoccupante. L’affidamento diretto, per nove anni e per un importo complessivo di oltre 200 milioni di euro, sarebbe avvenuto in violazione delle norme di evidenza pubblica. Tra le criticità emerse:

Assenza di indagine di mercato : Non sono stati valutati seriamente possibili operatori alternativi, compromettendo la trasparenza e la convenienza economica.

: Non sono stati valutati seriamente possibili operatori alternativi, compromettendo la trasparenza e la convenienza economica. Inadeguatezza del servizio : Dati pubblici dimostrano che il livello di raccolta differenziata è rimasto insoddisfacente.

: Dati pubblici dimostrano che il livello di raccolta differenziata è rimasto insoddisfacente. Relazioni falsificate : Documenti chiave, come la relazione ex art. 34, risultano redatti in maniera compiacente da dirigenti ora indagati per turbativa d’asta.

: Documenti chiave, come la relazione ex art. 34, risultano redatti in maniera compiacente da dirigenti ora indagati per turbativa d’asta. Piano industriale infondato: Il piano presentato da AMIU Puglia sarebbe basato su dati falsati e privo di credibilità operativa.

Emergenza rifiuti e favoritismi

Tra i dettagli più gravi, emerge che durante una crisi nella raccolta dei rifiuti, i vertici di AMIU Puglia avrebbero dirottato risorse destinate a Foggia verso Bari, lasciando i cittadini foggiani sommersi dai rifiuti per settimane. L’accumulo di spazzatura nelle strade di Foggia nei mesi estivi del 2023 è descritto come una conseguenza diretta di queste scelte, aggravando la già precaria situazione ambientale.

Il ruolo controverso di AMIU Puglia

AMIU Puglia, partecipata al 79% dal Comune di Bari e al 21% da quello di Foggia, è al centro delle accuse di gestione iniqua. Secondo i dati forniti dall’ex consigliere Raphael Rossi, gli utili prodotti dalla gestione dei rifiuti di Foggia nel 2023 (1,5 milioni di euro) sarebbero stati usati per coprire le perdite registrate a Bari (oltre 2,1 milioni di euro). Questo travaso di risorse tra le due città rappresenta, per i firmatari dell’istanza, una violazione dei principi di equità fiscale, aggravata dall’aumento della TARI a Foggia, nonostante il servizio insufficiente.

Critiche all’amministrazione

A fronte di questi elementi, i firmatari denunciano l’immobilismo dell’amministrazione comunale di Foggia e della sua tecnostruttura, accusata di non aver adottato misure correttive o attuato rotazioni dirigenziali per prevenire conflitti d’interesse. Il silenzio istituzionale viene letto come un segnale di debolezza o, nel peggiore dei casi, di subordinazione politica nei confronti di Bari, principale azionista di AMIU Puglia.

Richieste e conclusioni

I cittadini e le associazioni richiedono un intervento urgente delle autorità preposte, tra cui il Prefetto, la Corte dei Conti e l’Autorità Nazionale Anticorruzione, per verificare la legittimità del contratto e l’utilizzo delle risorse pubbliche. Le accuse mosse includono possibili illeciti contabili e penali, nonché danni erariali per milioni di euro.

Il 10 gennaio 2025 si terrà un evento pubblico a Foggia per sensibilizzare la cittadinanza sulla questione, invitando la comunità e le istituzioni a un confronto diretto.

Questa vicenda rappresenta un monito sulla necessità di trasparenza nella gestione della cosa pubblica e sull’urgenza di un controllo rigoroso delle partecipate, a tutela dell’interesse collettivo e dell’ambiente.