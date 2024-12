Torremaggiore si accende per la Notte Bianca di Natale 2024: ci sono le “Le Donatella”

Torremaggiore si accende per la Notte Bianca di Natale 2024: ospiti speciali Le Donatella

Dopo il grande successo degli eventi del weekend dell’Immacolata e il boom di presenze, Torremaggiore è pronta a vivere e condividere la magia del Natale con un evento imperdibile: la NOTTE BIANCA, in programma sabato 21 dicembre 2024.

Con entusiasmo e con il grande spirito di accoglienza che ci contraddistingue, apriamo le porte della città per regalare a turisti e visitatori una serata all’insegna del divertimento, della musica e della tradizione natalizia.

L’evento principale della serata sarà lo spettacolo musicale delle famose “Le Donatella”, il duo composto da Giulia e Silvia Provvedi, note per la loro partecipazione a X Factor nel 2012.

La loro esibizione sarà il momento clou della serata, dove il pubblico sarà coinvolto in un’atmosfera di festa e traghettato nell’atmosfera natalizia.

Il programma organizzato dall’Amministrazione Comunale,in collaborazione con la Pro Loco “Peppino Barbieri” e “I Matti di Notte” prevede una vasta gamma di proposte per turisti e famiglie tra cui:

• Spettacoli danzanti e circensi;

• Parate luminose e performance di artisti di strada;

• Attrazioni per i più piccoli, come gonfiabili e giostre;

• Un magico cannone sparaneve per ricreare l’incanto della neve natalizia;

• Musica dal vico con tre Band Live sul corso

• DJ set con il coinvolgimento del gruppo Mega Beats per un party indimenticabile;

• Stand gastronomici con specialità locali e dolci natalizi per deliziare ogni palato.

L’appuntamento è fissato per le ore 18:30 lungo Corso Matteotti, Piazza Incoronazione e Corso Italia, che saranno trasformati in un grande palcoscenico a cielo

aperto.

La NOTTE BIANCA rappresenta un momento di condivisione e festa per la nostra città, un’occasione per valorizzare il nostro territorio e le sue tradizioni. Invitiamo tutti a partecipare e a vivere con noi l’incanto del Natale torremaggiorese.

Vi aspettiamo numerosi per trascorrere insieme una serata indimenticabile!Emilio Di Pumpo Sindaco di Torremaggiore