Brindisi: assalto con esplosivo a un bancomat, i ladri in fuga seminano chiodi

All’alba di oggi, lo sportello automatico della banca Credito Cooperativo Cassa Rurale e Artigiana di Erchie, situato in piazza Lama a Oria (Brindisi), è stato distrutto da un’esplosione. Il bottino è ancora in corso di quantificazione.

Durante la fuga, i malviventi hanno sparso chiodi sulla strada per ritardare l’arrivo delle forze dell’ordine. Sul caso indagano i carabinieri, che stanno raccogliendo elementi utili per identificare i responsabili.

Lo riporta ansa.it.