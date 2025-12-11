Edizione n° 5912

BALLON D'ESSAI

SICOLO TOP // Sicolo (CIA): “La Cucina Italiana Patrimonio Unesco è merito degli agricoltori”
11 Dicembre 2025 - ore  11:06

CALEMBOUR

ESPLOSIVO // Brindisi: assalto con esplosivo a un bancomat, i ladri in fuga seminano chiodi
11 Dicembre 2025 - ore  11:15

Cronaca

ESPLOSIVO Brindisi: assalto con esplosivo a un bancomat, i ladri in fuga seminano chiodi

Lo sportello automatico della banca Credito Cooperativo Cassa Rurale e Artigiana di Erchie è stato distrutto da un’esplosione

Brindisi: assalto con esplosivo a un bancomat, i ladri in fuga seminano chiodi

Assalto bancomat Brindisi - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Dicembre 2025
Cronaca // Primo piano //

All’alba di oggi, lo sportello automatico della banca Credito Cooperativo Cassa Rurale e Artigiana di Erchie, situato in piazza Lama a Oria (Brindisi), è stato distrutto da un’esplosione. Il bottino è ancora in corso di quantificazione.

Durante la fuga, i malviventi hanno sparso chiodi sulla strada per ritardare l’arrivo delle forze dell’ordine. Sul caso indagano i carabinieri, che stanno raccogliendo elementi utili per identificare i responsabili.

Lo riporta ansa.it.

1 commenti su "Brindisi: assalto con esplosivo a un bancomat, i ladri in fuga seminano chiodi"

  1. Scusate, una domanda: ma i responsabili della sicurezza delle banche sanno che esistono gli allarmi fumogeni/nebbiogeni che impediscono ai malfattori di asportare il denaro dai bancomat delle banche? Se non lo sanno, diteglielo.

Lascia un commento

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

“La storia esiste solo se qualcuno la racconta.” - Tiziano Terzani

