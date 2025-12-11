Diciassette Cavallini, la Fondazione Teatro Due a Manfredonia, al Teatro Dalla

Il testo si impernia sul mito di Cassandra, affrontato in due tempi opposti, apollineo e dionisiaco. La tragedia, intesa come linea retta verso la distruzione, diventa qui una chiave per accedere al presente, esplorando una realtà complessa e non lineare.

In Diciassette cavallini una Cassandra contemporanea sostiene di essere in grado di prevedere le disgrazie future, mentre il suo psicanalista cerca di smontare la sua tesi. Chi avrà ragione? È ciò che accade nel primo atto dello spettacolo, intitolato L’Oracolo invertito, un tempo che si potrebbe definire “apollineo” per il ruolo fondamentale che riveste Apollo nella costruzione del mito di Cassandra.

Il secondo atto, invece, dal titolo I diciassette cavallini, è “dionisiaco”, dominato da una sorta di delirio dettato dal dio Dioniso. Qui gli attori, con gli stessi elementi del primo tempo, costruiscono un gioco che si sviluppa al rovescio e con cui vanno all’indietro, dal futuro al passato: lo spettatore vedrà prima gli effetti, per poi ricostruire, a ritroso, le cause. Un’ipotesi puramente poetica, che porta a cercare e trovare risposte a domande che ancora non sono state espresse. Una sfida realizzata in una coreografia in diciassette movimenti, come i diciassette soldati che escono dal ventre del cavallo di Troia.

Una drammaturgia apparentemente confusa, a tratti “chiassosa”, in cui gli attori padroneggiano il palco imponendo la propria voce, le proprie movenze, la propria “spiritualità ed essenza”.

Una vicenda complessa, che — rifacendosi alla cosiddetta Teoria del tutto o della complessità — non è sinonimo di rovina o distruzione, quanto di assenza di causa. Tutto ciò che sfugge alle leggi del senso comune e alla nostra capacità di predizione diventa, in teatro, grazie al corpo degli attori, possibilità di percepire l’universo del Senso: tutto ciò che non può essere ricondotto a un’idea preconcetta, che non può essere verbalizzato, che non può essere compreso. E la profetessa troiana, costretta a vedere in anticipo le catastrofi future e condannata a non essere creduta, si fa meccanismo per irradiare bellezza: “amministrare tempo e spazio in modo consapevole, presente, complesso”.

È Cassandra, con i suoi capelli rossi e i tacchi a spillo, la vera protagonista del primo atto. È convinta di avere strane premonizioni, di essere una “veggente” delle catastrofi altrui, poiché di fatto riesce a predire solo accadimenti negativi e non positivi.

E poi c’è Boris, spaparanzato sulla sua sdraio blu, incallito ludopatico, ammaliato anche lui dalla bellezza di questa donna stravagante dalla capigliatura di fuoco.

Nella seconda parte, protagonista è la ripetizione, che però produce varianti e deformazioni. Ci sono situazioni che sembrano senza soluzione. La freccia del tempo procede in una sola direzione lineare, ma quando gli attori — o gli umani — provano a tornare indietro, a mettere gli effetti prima delle cause, succede qualcosa di eclatante. Lo facciamo per prendere in giro la nostra stessa Ragione. E appaiono dei “sintomi” — delle onde, come le chiamiamo noi in prova — che mettono in vibrazione altre parole, altre situazioni, in una sintonia originale e al contempo strana. Non sappiamo ancora spiegare come funzioni, intellettualmente. Ma questo è ciò che il tempo ci fa: ci costringe a ripetere, a ricommettere spesso gli stessi errori.

Il numero 17 del titolo è metafora di molti elementi: di disgrazia, “talento” di Cassandra e superstizione popolare, ma anche dello sviluppo dei diciassette movimenti scenici — come già detto — che procedono dal futuro al passato; ed è, ancora, il numero dei soldati achei nascosti nel ventre del cavallo per espugnare la città di Troia. In scena, il mitico cavallo è un’enorme scultura rossa, segno di uno sviluppo giocoso e stravagante. Diciassette cavallini (definito da Spregelburd un “incubo surrealista”) mescola gli stessi elementi mitici della prima parte, ma all’interno di un clima di devastante caos: un delirio performativo generato dal dio Dioniso, dove sono coinvolti contemporaneamente più personaggi strampalati, mentre una voce fuori campo continua a parlare e a raccontare storie.

C’è un poliziotto che vuole a tutti i costi diventare assessore alla cultura, un idraulico esilarante, un’anziana donna alterata con una padella fra le mani che tenta di fare testamento, diseredando un figlio che ha saputo solo deluderla e amareggiarla; una sposa infedele, moglie di un attempato marito che vuole morire.

Frasi che si ripetono quasi senza senso, luci che si spengono e si riaccendono in modo compulsivo: il palcoscenico si apre quale omaggio al caos delirante. Oggetti colorati accatastati senza una logica, un pianoforte che ulula a intermittenza, un letto, simpatici palloncini, una scritta al neon che recita “Don’t walk walk”.

«Abbiamo un bisogno viscerale, proteico, che ci continuino a raccontare storie. Storie che “riferiscono”, che “sostituiscono” il mondo. E ogni volta che il mondo ci riesce, esplode e si manifesta […] il teatro, la finzione diventano meccanismo per guardare e tentare di comprendere la realtà in cui siamo immersi. La vita».

— Rafael Spregelburd