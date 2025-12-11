“Nel cuore”: Manfredonia saluta Domenico La Tosa. Lungo applauso e rombo di motori per omaggiarlo

Manfredonia, 11 dicembre 2025 – Una folla commossa, un silenzio rispettoso e poi il rombo caldo dei motori: così Manfredonia ha salutato oggi Domenico La Tosa, 50 anni, scomparso il 14 novembre all’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

Una morte che ha toccato l’intera comunità, legata alla sua figura gentile e alla sua grande passione per le motociclette.

Il rito funebre si è svolto nel pomeriggio, nella Parrocchia Sacra Famiglia, gremita di parenti, amici e conoscenti. I familiari, nei giorni scorsi, avevano rivolto un appello a tutti i motociclisti del territorio affinché accompagnassero Domenico nel suo ultimo viaggio con le loro moto, rendendo omaggio a ciò che più amava.

L’appello è stato raccolto con una partecipazione straordinaria.

«Questa presenza è stata un dono immenso per noi», hanno raccontato i parenti al termine della cerimonia. «Domenico amava le moto, erano parte della sua vita. Vederne così tante oggi, tutte qui per lui, ha riempito il nostro dolore di un’emozione indescrivibile».