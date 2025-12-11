Ex seminarista denuncia abusi subiti 30 anni fa. Diocesi: “Pronti a collaborare”

BARI, 11 dicembre 2025 (ANSA Puglia) – La diocesi di Ugento–Santa Maria di Leuca esprime “vicinanza” alla presunta vittima e ribadisce la propria “piena disponibilità” a collaborare con l’autorità giudiziaria in merito alla denuncia presentata da un uomo che sostiene di aver subito abusi sessuali trent’anni fa, quando era un giovane seminarista nel Salento.
L’uomo, come anticipato nei giorni scorsi dalla stampa locale, ha avviato un’azione civile chiedendo un risarcimento alla Curia, contestando presunte condotte illecite da parte di due sacerdoti all’epoca operanti nella diocesi e oggi non più presenti nel territorio salentino.
In una nota diffusa oggi, la Curia precisa di non aver ricevuto alcuna notifica formale dell’azione legale, pur confermando di aver già fornito ogni supporto richiesto nell’ambito delle procedure canoniche e delle indicazioni della Conferenza Episcopale Italiana. L’ente ecclesiastico ribadisce inoltre la propria “solidarietà a chiunque abbia subito abusi o molestie in ambito ecclesiale”.
“Resta ferma la disponibilità della diocesi – si legge nel comunicato – ad assicurare piena collaborazione alla magistratura, qualora fosse chiamata a intervenire”.
Fonte: ANSA Puglia – Riproduzione riservata