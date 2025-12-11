Foggia, 11 dicembre 2025 – Momenti di paura nel primo pomeriggio sulla superstrada Foggia–Candela (Statale 655) dove un commando armato ha assaltato un furgone portavalori della Cosmopol, riuscendo a portare via un bottino stimato in circa 300 mila euro.

L’assalto, avvenuto attorno alle 16:30, ha visto protagonisti più uomini armati – presumibilmente otto – che, a bordo di due auto, hanno affiancato il blindato costringendolo a fermarsi sulla corsia di emergenza. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, i banditi hanno aperto il fuoco con colpi di arma da fuoco a scopo intimidatorio prima di far esplodere il portellone posteriore del blindato presumibilmente con un ordigno.

I malviventi sono quindi riusciti a prelevare i sacchi di denaro custoditi all’interno del veicolo e a dileguarsi lungo la viabilità secondaria. Non si registrano feriti tra le guardie giurate a bordo né tra gli altri automobilisti coinvolti nell’azione, ma la scena – secondo alcuni testimoni – è apparsa come uscita da un film d’azione per la rapidità e la violenza dell’intervento.

Sul luogo sono immediatamente intervenuti la Polizia Stradale e la Squadra Mobile, insieme al personale sanitario del 118, mentre la circolazione stradale ha subito pesanti rallentamenti per consentire i rilievi. Le indagini sono in corso con l’ausilio di telecamere di sorveglianza e testimonianze per risalire ai responsabili e ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’assalto. Le autorità, inoltre, stanno valutando se l’azione rientri in una serie di assalti analoghi avvenuti nella stessa area negli ultimi mesi, fenomeno che ha destato crescente preoccupazione tra gli inquirenti per la sicurezza dei trasporti valori.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI