Foggia, Chiappinelli e Pagano (FdI): "Scritte inneggianti agli anni di piombo, serve intervento immediato"

INTERVENTO Foggia, Chiappinelli e Pagano (FdI): “Scritte inneggianti agli anni di piombo, serve intervento immediato”

Un tentativo inaccettabile di riportare nel dibattito pubblico simboli e slogan di una delle fasi più tragiche della storia repubblicana

Immagine, da sx: Pagano - Chiappinelli

Immagine, da sx: Pagano - Chiappinelli, rispettivamente responsabili dei dipartimenti Legalità e Sicurezza di Fratelli d'Italia a livello provinciale e cittadino.

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Dicembre 2025
Foggia // Politica //

Secondo le dichiarazioni di Arturo Pagano e Giuseppe Chiappinelli, rispettivamente responsabili dei dipartimenti Legalità e Sicurezza di Fratelli d’Italia a livello provinciale e cittadino, a Foggia sono comparse scritte nel centro città che inneggiano agli “anni di piombo” e alle Brigate Rosse, un gesto che offende la memoria delle vittime del terrorismo, tra cui i concittadini Luigi Pinto e Giuseppe Ciotta.

I due dirigenti definiscono i messaggi come un tentativo inaccettabile di riportare nel dibattito pubblico simboli e slogan di una delle fasi più tragiche della storia repubblicana.

Nelle loro dichiarazioni, Pagano e Chiappinelli ricordano come episodi analoghi siano avvenuti anche in altre parti d’Italia, citando il caso di Marina di Pietrasanta, dove comparvero scritte contro il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni accompagnate da simboli delle Brigate Rosse, segnalando un clima di crescente intolleranza e rievocazione della violenza politica.

Il dr. Arturo Pagano, responsabile cittadino dipartimento Legalità e Sicurezza di Fratelli d’Italia
Il dr. Arturo Pagano, responsabile provinciale dipartimento Legalità e Sicurezza di Fratelli d’Italia

 

I due dirigenti chiedono l’intervento immediato delle Forze dell’Ordine per identificare i responsabili e contrastare ogni forma di propaganda eversiva. Inoltre, rivolgono un appello al Comune di Foggia affinché rimuova le scritte, ripristinando il decoro urbano e eliminando riferimenti che minacciano rappresentanti istituzionali o inneggiano alla violenza ideologica.

Pagano e Chiappinelli Concludono ribadendo che “Fratelli d’Italia conferma il proprio impegno costante per la legalità, la sicurezza e la difesa dei valori democratici, conquistati grazie al sacrificio di tanti servitori dello Stato.”

