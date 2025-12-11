Foggia, Episcopo inaugura la nuova sede delle Politiche Sociali al Rione Candelaro

L’Ambito Territoriale Sociale e l’assessorato alle Politiche Sociali di Foggia si trasferiscono dal plesso di via Pasquale Fuiani al Centro Polifunzionale Don Michele De Paolis nel Rione Candelaro. La scelta è stata sottolineata dalla sindaca Maria Aida Episcopo, che ha definito la nuova sede un riferimento operativo e strategico, non un semplice simbolo: «I quartieri popolari meritano la stessa attenzione delle altre aree della città. I servizi devono essere equamente distribuiti, decentrati e potenziati dove si registrano carenze», ha dichiarato.

Episcopo ha ricordato come due anni fa, nello stesso quartiere, si era insediata la Giunta comunale, sottolineando l’importanza di un collegamento diretto con le periferie, da sempre aree complesse per la gestione dell’ordine pubblico. «Con le attività dell’assessorato presso il centro polifunzionale faremo un ulteriore salto di qualità nella nostra azione amministrativa», ha aggiunto.

L’assessora alle Politiche Sociali, Simona Mendolicchio, ha annunciato che anche il progetto sperimentale “DesTeenAzione, Desideri in Azione”, rivolto agli adolescenti, prenderà avvio nella stessa struttura. «Non si tratta solo di un cambio di sede, ma di una vera mission: politiche sociali più vicine e attente a persone e famiglie», ha sottolineato.

A partire da venerdì 12 dicembre, il Servizio Sociale e Prevenzione, l’Ambito Territoriale Sociale di Foggia, gli sportelli di Facilitazione Digitale e di Porta Unica di Accesso, attualmente in via Pasquale Fuiani, saranno attivi presso il Centro Polifunzionale di Quartiere in via Alfredo Petrucci. Altri sportelli della Porta Unica di Accesso e della Facilitazione Digitale rimarranno operativi in Corso Garibaldi e via Gramsci.

Lo riporta foggiatoday.it.