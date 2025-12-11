Foggia, 11 dicembre 2025. Svoltasi stamani, davanti al Collegio C della prima sezione penale del Tribunale di Foggia, la nuova udienza del procedimento “Mari e Monti”, la tranche foggiana dell’inchiesta antimafia che coinvolge il clan garganico Li Bergolis – Miucci. Con questa udienza si è aperto formalmente il dibattimento, dopo la verifica della regolare costituzione delle parti e l’esame di una lunga serie di questioni preliminari.

Il Tribunale ha disposto lo stralcio degli atti non ripetibili che erano stati erroneamente inseriti nel fascicolo del dibattimento. Lo rende noto a StatoQuotidiano.it, l’avvocato Innocenza Starace del Foro di Foggia.

La decisione recepisce le osservazioni delle difese e si conforma ai principi di corretta acquisizione della prova, rinviando tali atti alle procedure previste dal codice di procedura penale. Il Collegio ha accolto le richieste istruttorie della PM Luciana Silvestri, che ha individuato le intercettazioni da sottoporre a trascrizione. Le difese di Leonardo Miucci e Mario Totta hanno dato consenso all’acquisizione delle trascrizioni, escludendo però 36 conversazioni non autorizzate all’ingresso nel fascicolo. Le altre difese hanno negato il consenso.

La PM Silvestri depositerà l’intera documentazione integrativa alla prossima udienza.

Il Tribunale ha nominato come perito trascrittore il dottor Gallo, che riceverà l’incarico formale il 18 dicembre, data del prossimo aggiornamento del processo. Contestualmente il Collegio ha ammesso tutte le liste testi del Pubblico Ministero e delle difese, ampliando il quadro probatorio.

Il grande processo ai clan garganici: da oggi sfilano 177 testimoni, di cui 39 pentiti

La tranche foggiana del processo “Mari e Monti” rappresenta uno dei dibattimenti più imponenti degli ultimi anni sulla mafia garganica.

Le liste testi: numeri impressionanti

76 testimoni indicati dalla DDA: 50 esponenti delle forze dell’ordine (15 Carabinieri, 11 Finanzieri, 24 Poliziotti), 8 testimoni “puri”, 18 collaboratori di giustizia, 101 testimoni della difesa Miucci: 1 testimone di giustizia, 21 pentiti (3 in più rispetto alla lista DDA), 46 appartenenti alle forze dell’ordine, 7 coimputati del rito abbreviato, 4 consulenti.

Le 3 presunte vittime delle estorsioni contestate a Miucci. In totale, 177 testimoni, di cui 39 pentiti, sfileranno nel corso del dibattimento.

Dopo il maxi-blitz del 15 ottobre 2024, che portò a 41 arresti, il processo è stato diviso: 42 imputati (tra cui il presunto boss Enzino Miucci) in rito abbreviato, per il quale la sentenza è attesa in primavera. 8 imputati rinviati a giudizio per il dibattimento a Foggia:

1. Leonardo Miucci (47), Manfredonia – mafia, concorso in estorsioni

2. Fatma Dridi (29), Lucera – spaccio

3. Michele Libero Guerra (40), Manfredonia – mafia, droga, armi

4. Giacomo Loperfido (63), Noci – false dichiarazioni al PM

5. Alessandra Muraglione (65), Bitritto – spaccio

6. Lorenzo Ricucci (38), Monte Sant’Angelo – trasferimento fraudolento di valori

7. Mario Totta (25), San Marco in Lamis – traffico e spaccio

8. Pasquale Vignola (46), Gravina – false dichiarazioni

Tutti gli imputati hanno dichiarato di voler respingere integralmente le accuse.

La posizione di Leonardo Miucci: depositata documentazione favorevole

La difesa di Miucci ha depositato: gli atti attestanti l’esito positivo e l’estinzione dell’affidamento in prova ai servizi sociali, la documentazione sulla riabilitazione concessa dal Tribunale di Sorveglianza di Bari, fondata anche su relazioni favorevoli dei Carabinieri.

Il Tribunale ha ricordato inoltre che le misure di prevenzione richieste in passato nei confronti di Miucci (sorveglianza speciale e altro) sono state rigettate. Miucci, che nel 2019 scampò a un agguato mafioso, ribadisce di non appartenere ad alcun gruppo criminale.

Il processo ricostruisce anche lo scenario della lunga faida tra: Clan Li Bergolis – Miucci e Gruppo Lombardi/Ricucci/La Torre, erede dell’ex alleanza Romito.

Dal 2008 risultano: 36 episodi di sangue, 25 morti, 1 lupara bianca e 21 feriti. (come risultano dai dati forniti da La Gazzetta del Mezzogiorno.it).

Molti di questi episodi, compresi l’omicidio di Pasquale Ricucci (2019) e l’agguato contro Leonardo Miucci, restano irrisolti.

Il Collegio ha aggiornato il processo al 18 dicembre, data in cui: sarà formalmente conferito l’incarico al perito Gallo, proseguirà l’ammissione delle prove, si inizierà a programmare il calendario delle testimonianze.