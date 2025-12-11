​L'impatto immersivo dell'opera è garantito dal lavoro di Giuseppe Bottalico, che ha curato la creazione video e l'elaborazione delle immagini.

​ROMA/MANFREDONIA – Il fascino senza tempo del Promontorio, le sue leggende e i suoi personaggi storici diventano protagonisti a Palazzo Madama.

Giovedì 18 dicembre 2025, alle ore 12:00, presso la prestigiosa Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto “Le Fiabe del Gargano“.

https://www.youtube.com/@fiabedelgargano

​L’iniziativa, promossa dalla Senatrice Anna Maria Fallucchi (Componente Commissione 7ª Cultura), mira alla valorizzazione dei luoghi, della storia e della cultura garganica attraverso un approccio innovativo: la narrazione fiabesca unita alla moderna comunicazione visiva.

​L’innovazione visiva al servizio della tradizione

Al centro del progetto vi è un lavoro sinergico che unisce scrittura e nuovi linguaggi multimediali. Le storie, nate dalla penna di Claudio Lecci, reinterpretano la tradizione orale e storica del luogo. La supervisione tecnica e la cura del comparto audio sono state affidate a Davide Vocale che, attraverso la sua società Uvoices.com, ha fornito le voci professionali che narrano i racconti.

​L’impatto immersivo dell’opera è garantito dal lavoro di Giuseppe Bottalico, che ha curato la creazione video e l’elaborazione delle immagini. È attraverso queste tre sinergie che le parole prendono forma, trasportando lo spettatore nelle atmosfere oniriche del Gargano.

​Proprio sul valore di questo lavoro di ricostruzione visiva, Giuseppe Bottalico ha dichiarato: ​«È stato un onore essere stato scelto da Claudio e Davide per la realizzazione di questi lavori. Avere avuto la possibilità di raccontare la mia terra è una soddisfazione impareggiabile».

​Il programma dell’evento

La conferenza vedrà i saluti istituzionali e gli interventi di figure di spicco del panorama politico e scolastico:

​Sen. Annamaria Fallucchi, promotrice dell’iniziativa;

​Luigi D’Arenzo, Sindaco di Peschici;

​Prof.ssa Camilla Tavaglione, docente presso l’Istituto Omnicomprensivo Libetta di Peschici;

​Prof.ssa Grazia Vetritto, docente di discipline letterarie, latino e greco presso il Liceo Classico “V. Lanza” di Foggia.

​Saranno presenti gli autori Claudio Lecci, Giuseppe Bottalico e Davide Vocale per illustrare la genesi creativa dell’opera. Le conclusioni saranno affidate al Sen. Luca De Carlo, Presidente della Commissione 9ª Attività Produttive. Segnaliamo il link del Canale YouTube, dove è possibile visionare le fiabe animate. Ogni fiaba è corredata nella descrizione del link Amazon per acquistare il libro.