Lettera Aperta a SQ. Ecco tutte le problematiche del CA1 di Manfredonia: "Manca la dignità"

Riceviamo e pubblichiamo

Alla Cortese Attenzione della Redazione di Statoquotidiano.it

Manfredonia, 11/12/2025

Egregi Direttori e Redattori,

Vi scriviamo in qualità di residenti del Comparto CA1 di Manfredonia per denunciare pubblicamente il grave e persistente stato di degrado e abbandono in cui versa la nostra zona, una situazione che si protrae ormai da mesi nonostante le nostre continue segnalazioni alle autorità competenti.

Attraverso le Vostre pagine, vogliamo sollevare un tema di equità e dignità civica, poiché riteniamo di essere trattati come “cittadini di serie B” nell’erogazione dei servizi pubblici essenziali.

Il Comparto CA1 presenta un quadro desolante anche rispetto agli altri Comparti, per diversi motivi:

– abbandono del verde pubblico, per assenza totale di manutenzione, tant’è che l’erba alta e la vegetazione incolta invadono marciapiedi e strade.

-Igiene Urbana Dimenticata, le strade e i marciapiedi non vengono spazzati e la pulizia da parte di ASE è inesistente, i cestini stradali restano perennemente pieni e non svuotati, trasformando la zona in un ricettacolo di sporcizia e feci animali, con un alto potenziale di rischio igienico.

-abbandono fuorilegge di spazzatura, lungo le strade e nelle vie adiacenti la Silac, con continui roghi, che rendono l’aria dell’intero Comparto tossica e irrespirabile per giorni.

Nonostante il regolare pagamento della TARI, non vediamo uno sfalcio dell’erba nemmeno con cadenza semestrale, i sacchetti di spazzatura abbandonati lungo le strade “anche sotto le telecamere del comune” restano per terra fino a quando i residenti le rimuovono.

La nostra maggiore indignazione deriva dalla palese disparità di trattamento poiché altri quartieri godono di pulizia settimanale, con l’impiego di macchine spazzatrici, mentre noi, pur essendo contribuenti che pagano le stesse identiche tasse, non riceviamo nulla.

È inaccettabile che, sebbene sia cambiata l’ennesima amministrazione, questa disparità continui. Le nostre continue segnalazioni ad Assessori, Dirigenti ASE e Polizia Municipale sono rimaste lettera morta. Chiediamo il diritto fondamentale di vedere uno spazzino, una spazzatrice, un semplice cestino svuotato per poter passeggiare come fanno i cittadini delle zone centrali.

Chiediamo al Sindaco e alla Direzione ASE di intervenire immediatamente per ripristinare la dignità e l’igiene del Comparto CA1.

Confidando nella Vostra sensibilità e nel Vostro ruolo di megafono della comunità, Vi chiediamo la cortese pubblicazione di questa Lettera Aperta e delle foto a corredo, al fine di sollecitare una risposta concreta da parte delle istituzioni.

fotogallery