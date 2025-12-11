Lucera (FG), 11 dicembre 2025 – Lidl Italia prosegue la sua espansione nel Sud del Paese con una nuova apertura a Lucera, in Puglia. Il punto vendita, inaugurato questa mattina in via Porta Foggia alla presenza del Sindaco Giuseppe Pitta, rappresenta un importante investimento sul territorio e porta con sé un significativo indotto occupazionale grazie all’assunzione di 23 nuovi collaboratori, che si uniranno a una squadra composta da oltre 23.000 persone in tutta Italia. Nella stessa giornata è stato inaugurato anche il punto vendita di Tavernerio, in provincia di Como, a conferma della crescita costante dell’azienda su tutto il territorio nazionale.

Un punto vendita moderno e all’avanguardia

Il nuovo supermercato, quinto in provincia di Foggia, ha un’area vendita di oltre 1.200 mq ed è stato realizzato secondo le più moderne e innovative tecniche costruttive, con l’impiego di soluzioni intelligenti che garantiscono il rispetto dell’ambiente e del clima. Tra le caratteristiche principali figurano la certificazione energetica in classe A4, l’utilizzo esclusivo di fonti rinnovabili, un impianto fotovoltaico da oltre 140 kWp e un sistema di illuminazione a LED integrato con luce naturale, capace di assicurare un risparmio energetico fino al 50% rispetto alle tecnologie tradizionali.

Lidl ha inoltre realizzato opere di urbanizzazione a beneficio della clientela e della comunità locale, tra cui un parcheggio con più di 120 posti auto e due colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, e la creazione di due nuove viabilità, una delle quali favorisce l’accesso diretto al punto vendita.

Tutto l’assortimento Lidl a pochi chilometri dal centro città

All’interno del nuovo store i clienti troveranno un’offerta ampia e diversificata che spazia dai prodotti freschi, come frutta, verdura, carne e pesce, alle linee dedicate al biologico, senza glutine e senza lattosio, fino alle specialità regionali e internazionali. Non mancano le proposte di gastronomia pronta, i prodotti premium della linea Deluxe, molti dei quali dedicati al periodo natalizio, e altre soluzioni convenienti per la spesa quotidiana.

Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti: dalle 8:00 alle 21:30 dal lunedì al sabato e dalle 8:00 alle 20:30 la domenica.

messaggio promozionale privo di contenuto commerciale