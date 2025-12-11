Edizione n° 5912

BALLON D'ESSAI

"PERICOLO VIA CERIGNOLA" // Via Cerignola, esposto residenti di Quadrone delle Vigne: “Strada pericolosa, servono semafori e bus”
11 Dicembre 2025 - ore  12:34

CALEMBOUR

ESPLOSIVO // Brindisi: assalto con esplosivo a un bancomat, i ladri in fuga seminano chiodi
11 Dicembre 2025 - ore  11:15

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Lidl inaugura a Lucera. “Creati 23 posti di lavoro”

LIDL LUCERA Lidl inaugura a Lucera. “Creati 23 posti di lavoro”

Nella stessa giornata inaugurato anche il punto vendita di Tavernerio (CO)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Dicembre 2025
Cronaca // cronaca //

Lucera (FG), 11 dicembre 2025 – Lidl Italia prosegue la sua espansione nel Sud del Paese con una nuova apertura a Lucera, in Puglia. Il punto vendita, inaugurato questa mattina in via Porta Foggia alla presenza del Sindaco Giuseppe Pitta, rappresenta un importante investimento sul territorio e porta con sé un significativo indotto occupazionale grazie all’assunzione di 23 nuovi collaboratori, che si uniranno a una squadra composta da oltre 23.000 persone in tutta Italia. Nella stessa giornata è stato inaugurato anche il punto vendita di Tavernerio, in provincia di Como, a conferma della crescita costante dell’azienda su tutto il territorio nazionale.

Un punto vendita moderno e all’avanguardia

Il nuovo supermercato, quinto in provincia di Foggia, ha un’area vendita di oltre 1.200 mq ed è stato realizzato secondo le più moderne e innovative tecniche costruttive, con l’impiego di soluzioni intelligenti che garantiscono il rispetto dell’ambiente e del clima. Tra le caratteristiche principali figurano la certificazione energetica in classe A4, l’utilizzo esclusivo di fonti rinnovabili, un impianto fotovoltaico da oltre 140 kWp e un sistema di illuminazione a LED integrato con luce naturale, capace di assicurare un risparmio energetico fino al 50% rispetto alle tecnologie tradizionali.

Lidl ha inoltre realizzato opere di urbanizzazione a beneficio della clientela e della comunità locale, tra cui un parcheggio con più di 120 posti auto e due colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, e la creazione di due nuove viabilità, una delle quali favorisce l’accesso diretto al punto vendita.

Tutto l’assortimento Lidl a pochi chilometri dal centro città

All’interno del nuovo store i clienti troveranno un’offerta ampia e diversificata che spazia dai prodotti freschi, come frutta, verdura, carne e pesce, alle linee dedicate al biologico, senza glutine e senza lattosio, fino alle specialità regionali e internazionali. Non mancano le proposte di gastronomia pronta, i prodotti premium della linea Deluxe, molti dei quali dedicati al periodo natalizio, e altre soluzioni convenienti per la spesa quotidiana.

Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti: dalle 8:00 alle 21:30 dal lunedì al sabato e dalle 8:00 alle 20:30 la domenica.

messaggio promozionale privo di contenuto commerciale

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“La storia esiste solo se qualcuno la racconta.” - Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO