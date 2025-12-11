Edizione n° 5912

L'università di Bari conferirà la laurea honoris causa ad Alberto Angela
11 Dicembre 2025 - ore  20:20

FLACKS FOR ILVA // Statunitense Flacks group ha depositato un’offerta vincolante per l’ex Ilva
11 Dicembre 2025 - ore  20:27

L'università di Bari conferirà la laurea honoris causa ad Alberto Angela

IN VETERINARIA L’università di Bari conferirà la laurea honoris causa ad Alberto Angela

Il prossimo 29 gennaio l'università Aldo Moro di Bari conferirà la laurea honoris causa in Medicina veterinaria ad Alberto Angela.

Il prossimo 29 gennaio l’università Aldo Moro di Bari conferirà la laurea honoris causa in Medicina veterinaria ad Alberto Angela.

Ad annunciarlo, stamattina, è stato l’attuale direttore del dipartimento Nicola Decaro, durante il suo intervento alla presentazione del progetto ‘One Health – One Welfare – One World – innovazioni di processo e di prodotto nelle filiere bovine lattiero-casearia e delle carni per la salute dell’uomo, il benessere degli animali ed il rispetto dell’ambiente’ ad Alberobello (Bari).

Il conferimento è stato deciso per “la sua enorme attività di divulgazione scientifica nell’ambito della Medicina veterinaria, della salute e dell’etologia che ha affrontato in tantissime trasmissioni televisive – ha aggiunto Decaro -.

Decaro ha spiegato che Angela sarà portato anche in visita al dipartimento di veterinaria “perché l’aula magna è stata intitolata a suo padre Piero. Anche a lui nel 2004 fu conferita la stessa laurea honoris causa da UniBa”.

