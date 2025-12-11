Edizione n° 5912

Manfredonia, ambulanza senza medico né strumenti funzionanti: notte di paura per una famiglia

SANITA' Manfredonia, ambulanza senza medico né strumenti funzionanti: notte di paura per una famiglia

Una notte di emergenza si è trasformata in un caso che riaccende il dibattito sullo stato del servizio sanitario territoriale

11 Dicembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA (FG) – Una notte di emergenza si è trasformata in un caso che riaccende il dibattito sullo stato del servizio sanitario territoriale. A Manfredonia, una famiglia del quartiere è stata costretta a vivere momenti di forte paura quando un uomo di 58 anni ha accusato un improvviso dolore toracico. Immediata la telefonata al 118, che ha inviato un’ambulanza in pochi minuti. Ma all’arrivo del mezzo, la situazione è apparsa subito critica.

All’apertura del portellone, infatti, i familiari hanno scoperto che l’ambulanza era priva del medico e dell’infermiere. A bordo soltanto l’autista-soccorritore, visibilmente preoccupato, ha inoltre riferito che il tablet di bordo era guasto, impedendo l’esecuzione di un elettrocardiogramma: un esame essenziale in caso di sospetto infarto.

Nonostante la mancanza di personale qualificato e di strumenti funzionanti, il paziente è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso più vicino, dove i medici sono riusciti a stabilizzarlo. “Non è possibile trovarsi in una situazione così delicata senza medico, infermiere e nemmeno un ECG funzionante. Nel 2025 non può succedere ancora”, denuncia il figlio.

L’episodio avvenuto a Manfredonia solleva domande urgenti sul funzionamento dell’emergenza-urgenza nel territorio:

  • Che fine hanno fatto i fondi per il potenziamento del personale del 118?
  • Perché alcune ambulanze continuano a circolare senza un equipaggio sanitario completo?
  • Quali interventi immediati intende adottare la Regione per evitare episodi simili?

Oggi l’uomo è fuori pericolo e la famiglia può tirare un sospiro di sollievo. Ma resta una vicenda che, nel 2025, appare inaccettabile e che dovrebbe rappresentare un serio campanello d’allarme per le istituzioni.

La salute dei cittadini – a Manfredonia come ovunque – non può dipendere dalla fortuna o dall’improvvisazione. Un sistema di emergenza efficiente è un diritto, non un lusso.

2 commenti su "Manfredonia, ambulanza senza medico né strumenti funzionanti: notte di paura per una famiglia"

  2. anche a me questo articolo ha fatto sovvenire le ultime parole dell’ex consigliere regionale Campo circa il buon stato di salute della sanità locale
    ormai silente però l’ex consigliere

