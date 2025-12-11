Manfredonia, Mangano: "Il Natale 2025 all’insegna dello sport"

Il Natale 2025 a Manfredonia sarà caratterizzato da una serie di iniziative dedicate allo sport, come annunciato dal consigliere comunale con delega allo Sport Nicola Mangano, che sottolinea come lo sport rappresenti «uno strumento di crescita, inclusione e partecipazione». Grazie alla collaborazione con UISP APS Foggia-Manfredonia, Pro Loco Manfredonia, CONI – Renato Clemente Martino e numerose associazioni sportive locali, la città vivrà giornate intense tra competizioni, spettacoli e attività aperte a tutti.

Mangano evidenzia che l’obiettivo è «mettere lo sport al centro della comunità», soprattutto durante un periodo simbolico come quello natalizio. In questo contesto si inserisce anche la Notte dello Sport, una serata speciale che vedrà la partecipazione di tutte le realtà sportive cittadine, scuole di ballo, artisti di strada e animazione per famiglie.

Il programma degli eventi sportivi del Natale 2025

Dal 15 al 19 dicembre – “Christmas Padel” presso il Centro Sportivo San Carlo.

20 e 21 dicembre – “Trofeo Re Manfredi” al Palascaloria, a cura dell’ASD Gargano 2000.

Dal 19 al 23 dicembre – “The Cage Christmas” Street Soccer 3vs3 in Piazza Papa Giovanni XXIII.

20 dicembre – “Babbo e Mamma Natale in moto”, a cura de La Fenice e Manfredonia Riders.

21 dicembre – “Regata sotto l’albero” con Gargano Sailing.

22 dicembre – “Natale sul Ring” al Palatomaiuolo.

22 dicembre – Gara “Acquathlon” presso la piscina comunale Icos.

22 dicembre – La Notte dello Sport in Piazza Papa Giovanni XXIII con volley, tennis, basket, calcio, karate, ginnastica artistica e scuole di ballo.

22 dicembre – Manifestazione podistica sul corso Manfredi, organizzata da ASD Manfredonia Corre.

23 dicembre – “Sfida sotto l’albero”, torneo di calcio a 5 al Palascaloria con Anffas Manfredonia.

«Lo sport unisce, accende la città e la rende viva, anche a Natale», conclude il consigliere Mangano, invitando cittadini e visitatori a partecipare alle numerose iniziative in programma.

Lo riporta su Facebook il Consigliere Comunale di Manfredonia con delega allo sport, Nicola Mangano.