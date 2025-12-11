Edizione n° 5912

BALLON D'ESSAI

SICOLO TOP // Sicolo (CIA): “La Cucina Italiana Patrimonio Unesco è merito degli agricoltori”
11 Dicembre 2025 - ore  11:06

CALEMBOUR

ESPLOSIVO // Brindisi: assalto con esplosivo a un bancomat, i ladri in fuga seminano chiodi
11 Dicembre 2025 - ore  11:15

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Manfredonia, segnalato truffatore con la tecnica del “io ti conosco”: colpito un pensionato

TRUFFA Manfredonia, segnalato truffatore con la tecnica del “io ti conosco”: colpito un pensionato

Secondo la testimonianza del figlio della vittima, il truffatore si presenta in modo cordiale

CARABINIERI MANFREDONIA, ARCHIVIO

CARABINIERI MANFREDONIA, ARCHIVIO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Dicembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA (FG) – Cresce la preoccupazione tra i cittadini dopo l’ennesimo episodio di raggiro messo in atto con la nota tecnica del “ti conosco, non ti ricordi di me?”. Un uomo, descritto come particolarmente abile nel creare un approccio amichevole e disorientante, avrebbe avvicinato un pensionato questa mattina nel centro cittadino.

Secondo la testimonianza del figlio della vittima, il truffatore si presenta in modo cordiale, sostenendo di conoscere l’interlocutore e proponendo capi di abbigliamento di scarsa qualità, che a suo dire sarebbero dei “regali”. Una volta instaurato il contatto, però, l’individuo invita la persona a mostrare il portafoglio, convincendola a consegnare il denaro contante che ha con sé.

È quanto accaduto al pensionato coinvolto, solitamente molto prudente, che ha riferito di essersi sentito confuso e incapace di reagire nell’immediato. Il truffatore è riuscito a ottenere 50 euro in cambio di un capo privo di valore, per poi allontanarsi rapidamente.

L’uomo, secondo la descrizione fornita, si muoverebbe a bordo di una Fiat 500 nera, elemento che potrebbe aiutare a individuarlo. La vittima, profondamente amareggiata per l’accaduto, ha voluto condividere l’episodio affinché altri cittadini non cadano nella stessa trappola.

Le autorità invitano a mantenere alta l’attenzione e a segnalare prontamente comportamenti sospetti, evitando di consegnare denaro a sconosciuti e rifiutando offerte non richieste.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“La storia esiste solo se qualcuno la racconta.” - Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO