MANFREDONIA (FG) – Cresce la preoccupazione tra i cittadini dopo l’ennesimo episodio di raggiro messo in atto con la nota tecnica del “ti conosco, non ti ricordi di me?”. Un uomo, descritto come particolarmente abile nel creare un approccio amichevole e disorientante, avrebbe avvicinato un pensionato questa mattina nel centro cittadino.

Secondo la testimonianza del figlio della vittima, il truffatore si presenta in modo cordiale, sostenendo di conoscere l’interlocutore e proponendo capi di abbigliamento di scarsa qualità, che a suo dire sarebbero dei “regali”. Una volta instaurato il contatto, però, l’individuo invita la persona a mostrare il portafoglio, convincendola a consegnare il denaro contante che ha con sé.

È quanto accaduto al pensionato coinvolto, solitamente molto prudente, che ha riferito di essersi sentito confuso e incapace di reagire nell’immediato. Il truffatore è riuscito a ottenere 50 euro in cambio di un capo privo di valore, per poi allontanarsi rapidamente.

L’uomo, secondo la descrizione fornita, si muoverebbe a bordo di una Fiat 500 nera, elemento che potrebbe aiutare a individuarlo. La vittima, profondamente amareggiata per l’accaduto, ha voluto condividere l’episodio affinché altri cittadini non cadano nella stessa trappola.

Le autorità invitano a mantenere alta l’attenzione e a segnalare prontamente comportamenti sospetti, evitando di consegnare denaro a sconosciuti e rifiutando offerte non richieste.