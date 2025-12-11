Nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 5 dicembre 2025 il Comune di Manfredonia ha accertato entrate per 144.112,75 euro derivanti da violazioni al Codice della strada. Lo stabilisce la determinazione n. 2412 del 6 dicembre 2025, firmata dalla dirigente del Settore di staff II – Polizia locale, Maria Sipontina Ciuffreda.
Il provvedimento dà attuazione al principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del decreto legislativo 118/2011, che impone l’accertamento integrale delle entrate, comprese quelle di dubbia o difficile esazione.
La determina richiama gli atti precedenti con cui erano già state accertate le entrate per sanzioni relative ai trimestri gennaio-marzo, aprile-giugno e luglio-settembre 2025.
Sulla base dei dati estratti dall’applicativo gestionale “Concilia – Maggioli”, in uso al Corpo di polizia locale per gli accertamenti di violazioni amministrative, l’ente ha quantificato per l’ultimo scorcio di anno 80.710,22 euro di sanzioni notificate o contestate, 63.402,53 euro di sanzioni pagate immediatamente senza notifica (accertate per cassa) e 19.057 euro di spese varie a credito, anch’esse accertate per cassa. Il totale delle somme imputate al capitolo 494 del bilancio, relativo alle sanzioni, ammonta quindi a 144.112,75 euro.
La determina specifica che tutti i crediti indicati nella tabella allegata si riferiscono a obbligazioni “certe, liquide ed esigibili” e che l’imputazione avviene all’esercizio in cui le entrate vengono a scadenza, nel rispetto dell’articolo 179 del Testo unico degli enti locali e del principio di competenza finanziaria potenziata. Il provvedimento certifica anche la regolarità tecnica dell’atto ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile, escludendo profili di conflitto di interessi e precisando che la determinazione non è rilevante ai fini degli obblighi di pubblicazione per l’amministrazione trasparente.
3 commenti su "Multe stradali, a Manfredonia accertate entrate per oltre 144mila euro"
Per correttezza dei principi contabili è necessario che venga anche rilevato in contabilità il FCDE per quanto riguarda le sanzioni.
Lo scorso anno il comune ha dichiarato proventi da sanzioni per violazioni del codice della strada per € 606.755,58, quindi poco più di 150.000Euro a trimestre.
Interessante, invece, è l’utilizzo dei proventi che si attesta per il 2024 intorno al 54,51%.
Per quanti vogliono dedicare del tempo allego il link dove poter trovare queste informazioni che ricordo sono obbligatorie.
Rendiconto proventi violazioni codice della strada
art. 142 comma 14 quater dlgs 285/1992
https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/floc.php/violazioniCdS/index/codice_ente/4160310280/cod/38/md/0
Non si specifica però che ci sono multe (non poche) che sono state contestate (giustamente) e il cui esito, solo notificato, ancora non può essere annoverato tra quelle incassabili. Chi le eleva dovrebbe porre più attenzione, da tutti i punti di vista. E comunque sono sempre poche rispetto a quante se ne potrebbero ingiungere per gesti e condotte reiterate e di gravità civica enorme e ormai abitudinaria.
Quante multe sono state “somministrate” a coloro che vendono la mercanzia sui marciapiedi, sulle strisce blu (con tanto di autofurgone adiacente) in via Tribuna, via antiche mura, via della croce? 0 SPACCATO !