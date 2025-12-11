Nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 5 dicembre 2025 il Comune di Manfredonia ha accertato entrate per 144.112,75 euro derivanti da violazioni al Codice della strada. Lo stabilisce la determinazione n. 2412 del 6 dicembre 2025, firmata dalla dirigente del Settore di staff II – Polizia locale, Maria Sipontina Ciuffreda.

Il provvedimento dà attuazione al principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del decreto legislativo 118/2011, che impone l’accertamento integrale delle entrate, comprese quelle di dubbia o difficile esazione.

La determina richiama gli atti precedenti con cui erano già state accertate le entrate per sanzioni relative ai trimestri gennaio-marzo, aprile-giugno e luglio-settembre 2025.

Sulla base dei dati estratti dall’applicativo gestionale “Concilia – Maggioli”, in uso al Corpo di polizia locale per gli accertamenti di violazioni amministrative, l’ente ha quantificato per l’ultimo scorcio di anno 80.710,22 euro di sanzioni notificate o contestate, 63.402,53 euro di sanzioni pagate immediatamente senza notifica (accertate per cassa) e 19.057 euro di spese varie a credito, anch’esse accertate per cassa. Il totale delle somme imputate al capitolo 494 del bilancio, relativo alle sanzioni, ammonta quindi a 144.112,75 euro.

La determina specifica che tutti i crediti indicati nella tabella allegata si riferiscono a obbligazioni “certe, liquide ed esigibili” e che l’imputazione avviene all’esercizio in cui le entrate vengono a scadenza, nel rispetto dell’articolo 179 del Testo unico degli enti locali e del principio di competenza finanziaria potenziata. Il provvedimento certifica anche la regolarità tecnica dell’atto ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile, escludendo profili di conflitto di interessi e precisando che la determinazione non è rilevante ai fini degli obblighi di pubblicazione per l’amministrazione trasparente.