IN VETERINARIA // L’università di Bari conferirà la laurea honoris causa ad Alberto Angela
11 Dicembre 2025 - ore  20:20

LIDL LUCERA // Lidl inaugura a Lucera. “Creati 23 posti di lavoro”
11 Dicembre 2025 - ore  14:55

Nel Foggiano un intero paese impegnato nell'allestimento del presepe vivente

PRESEPE ROCCHETTA Nel Foggiano un intero paese impegnato nell’allestimento del presepe vivente

Il più piccolo ha due mesi, il più anziano 79 anni; 160 figuranti, tra loro anche migranti

Rocchetta Sant’Antonio: il borgo si trasforma in un presepe vivente

Presepe vivente a Rocchetta Sant’Antonio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Dicembre 2025
Foggia // Lifestyle //

ansa. ROCCHETTA SANT’ANTONIO, 11 dicembre 2025, 15:07

Un intero paese coinvolto nell’allestimento del presepe vivente.

E’ Rocchetta Sant’Antonio, piccola comunità di circa 1500 abitanti sui Monti Dauni in provincia di Foggia: 14 botteghe, 160 figuranti, 44 pietanze, due vini selezionati; 16 tra vicoli e vie del centro storico, il castello d’Aquino e gli storici palazzi Ippolito e Castelli a fare da location in quello che il 27 e il 28 dicembre prossimi diventerà un vero e proprio villaggio di Betlemme.
C’è anche un’intera famiglia del posto a rappresentare la natività.

C’è Vito, nato il 22 ottobre scorso (quando in paese suonarono le campane a festa) ad interpretare il Bambin Gesù e Antonino e Laura, suoi genitori, nei ruoli di San Giuseppe e Maria. Non solo. Perché se il più giovane è Vito, appena affacciatosi alla vita, il più anziano ha 79 anni. Tra i figuranti anche alcuni migranti ospiti del Sistema accoglienza ed integrazione (Sai).
“Il nostro paese appare 365 giorni l’anno come un presepe e trasformarlo per questi due giorni nei luoghi del Natale di Gesù è un’ambizione che con grande spirito di preferenza portiamo avanti da anni – sottolinea Gabriele Mastromatteo, presidente dell’associazione culturale Liberamente -. Il presepe ha un doppio senso perché da un lato valorizza le peculiarità storiche e architettoniche del paese, passando anche per quelle culinarie, dall’altro è un momento di aggregazione ed unione tra le varie realtà associative di Rocchetta Sant’Antonio. Difatti tutti concorrono alla buona riuscita del progetto, dalla parrocchia con i suoi catechisti ed operatori pastorali ai giocatori della squadra di calcio del paese”.

La decima edizione del presepe vivente è organizzata dalla parrocchia Beata Maria Vergine e dall’associazione Liberamente con il patrocinio del Comune.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

