Un pezzo di carriera in più, conquistato non con un concorso esterno ma attraverso una procedura interna straordinaria. È quello che accade a undici dipendenti del Comune di Manfredonia – tra collaboratori, istruttori e specialisti – che vedono riconosciuto il passaggio all’area superiore, con nuovi profili professionali e un trattamento economico aggiornato.

La decisione (atto) affonda le radici nel PIAO 2024-2026, poi confermato e integrato nel PIAO 2025-2027, che aveva previsto dodici progressioni tra le aree come strumento per valorizzare il personale in servizio, in linea con il nuovo ordinamento contrattuale del comparto Funzioni Locali. Dopo il via libera della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, nel settembre 2025 il Comune aveva bandito le procedure, riservate ai dipendenti in possesso di specifici requisiti e titoli.

Le selezioni si sono articolate per profilo: due posti di specialista in attività tecniche e progettuali, uno di specialista dell’area vigilanza, uno di specialista amministrativo, sei di istruttore amministrativo/contabile e due di collaboratore (uno tecnico manutentivo e uno amministrativo). Commissioni interne hanno valutato titoli di studio, percorsi formativi, esperienze professionali e, in alcuni casi, colloqui, assegnando punteggi che hanno prodotto le graduatorie finali.

I nomi dei vincitori compongono il nuovo mosaico di professionalità che andrà a rafforzare settori strategici come l’ufficio tecnico, la vigilanza, l’amministrazione e la contabilità. Per ciascuno è stato quantificato il differenziale economico, comprensivo di stipendio, oneri previdenziali e IRAP, con impegni di spesa caricati sul bilancio 2025-2027.

La determinazione precisa che l’efficacia dei nuovi inquadramenti sarà subordinata alla firma del contratto individuale di lavoro e che i vincitori saranno poi assegnati alle varie unità organizzative in base alle esigenze manifestate dai dirigenti. È prevista inoltre la pubblicazione dei punteggi completi – con l’indicazione solo dei numeri di protocollo per i non vincitori – nella sezione “Bandi di concorso” dell’Amministrazione trasparente, a garanzia di pubblicità e controllabilità del procedimento.