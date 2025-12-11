BARI, 11 dicembre 2025 – Nel corso del 2025, le attività della Direzione investigativa antimafia di Bari hanno portato a confische definitive per oltre 30 milioni di euro in tutta la Puglia. A renderlo noto è stato il capo centro della Dia barese, colonnello Giulio Leo, durante la presentazione del calendario istituzionale 2026, dedicato ai “volti femminili dell’antimafia” e arricchito dal contributo della giornalista d’inchiesta pugliese Marilù Mastrogiovanni.

Secondo il colonnello, la confisca dei beni rappresenta uno strumento spesso poco conosciuto dall’opinione pubblica, ma fondamentale per indebolire le organizzazioni criminali colpendole nel loro patrimonio economico.

“Foggia ci preoccupa, ma stiamo lavorando”

Nel tracciare il bilancio dell’anno, Leo ha evidenziato che “qualche preoccupazione persiste nel territorio foggiano”, area storicamente esposta alla pressione della criminalità organizzata. Tuttavia ha assicurato che l’azione di contrasto rimane costante e articolata.

Parallelamente, la Dia mantiene controlli capillari sui fondi del Pnrr, garantendo – ha sottolineato Leo – che “non c’è un’emergenza: lo Stato è presente e vigila sul corretto impiego delle risorse”.

L’antimafia e il contributo delle giornaliste

Una parte significativa del calendario è stata dedicata alle giornaliste che, con il loro lavoro quotidiano, danno voce ai più deboli e testimoniano la presenza e l’evoluzione della criminalità organizzata nei territori.

“Abbiamo scelto di raccontare anche il volto femminile dell’antimafia perché – ha spiegato Leo – ci sono donne, madri e sorelle che cercano una nuova possibilità per le loro famiglie. Il loro coraggio contribuisce a spezzare il legame con un passato che spesso soffoca e intimidisce”.

Criminalità “carsica” e nuovi interessi economici

La criminalità organizzata – ha proseguito il capo centro della Dia – si muove ormai con modalità sempre più “carsiche e latenti”, ma continua ad espandersi dove circolano denaro e opportunità economiche: nel turismo, nelle grandi opere e nei settori produttivi emergenti.

Preoccupano inoltre le dinamiche transnazionali: “C’è un fanale acceso sulla criminalità albanese, che oggi riesce a interagire direttamente con i cartelli sudamericani e a proporsi come fornitore per i clan autoctoni”, ha aggiunto Leo.

Nonostante le criticità, la Dia evidenzia la crescente collaborazione dei cittadini, considerata un elemento decisivo. “Mai come oggi abbiamo bisogno di una rete sociale che sostenga il cambiamento”, ha concluso Leo.

Le confische del 2025 confermano dunque l’efficacia dell’azione investigativa e restituiscono allo Stato e alla collettività ricchezze sottratte alle organizzazioni criminali, rafforzando al tempo stesso il messaggio che la lotta alle mafie passa anche dalla partecipazione attiva del territorio.