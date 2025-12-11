Quali sono i vantaggi dell'installazione di tende esterne sulle finestre da tetto?

Il modo ideale per garantire il comfort termico in mansarda nelle giornate più fredde, assicurando allo stesso tempo una piacevole frescura in estate, è utilizzare le tende esterne per finestre da tetto. La loro installazione è semplice e veloce, e i vantaggi sono numerosi.

Controllo della temperatura in mansarda

Le tende esterne sono una soluzione eccellente per le mansarde e funzionano perfettamente tutto l’anno.

Nelle giornate fredde migliorano l’isolamento termico della finestra e riducono la dispersione di calore; in estate diminuiscono la quantità di luce solare che entra nella stanza.

Questo si traduce in un risparmio sia nei mesi caldi che in quelli invernali.

Inoltre, offrono un’ottima protezione dai rumori esterni, attutiscono il rumore della pioggia e garantiscono una maggiore sicurezza in casa. Oscurano bene l’interno anche durante il giorno, cosa molto utile nelle camere da letto.

La finestra può essere inclinata o completamente aperta anche quando la tenda è chiusa.

Quali mansarde sono più adatte alle tende esterne?

Quando si progetta la propria casa, è consigliabile valutare l’installazione di tende per finestre da tetto.

Naturalmente possono essere montate in qualsiasi momento, ma se si desidera una versione elettrica e non sono presenti cavi elettrici vicino alla finestra, potrebbe essere necessario intervenire sulla nicchia per far passare l’alimentazione.

Per le tende manuali o solari questi interventi non sono necessari.

È consigliabile installare solo prodotti di marca, come quelli disponibili nell’offerta FAKRO all’indirizzo https://shop.fakro.it/accessori-per-le-finestre/accessori-esterni-per-le-finestre-da-tetto.html. Sono disponibili modelli per ogni tipo di ambiente sottotetto, funzionano perfettamente e si può contare su assistenza tecnica qualificata.

Come si installano le tende esterne?

L’installazione richiede alcuni passaggi:

Rimozione del rivestimento metallico e montaggio delle guide laterali, avvitandole e sigillando i fori. Installazione del cassonetto: la guarnizione in gomma deve aderire bene alla parte superiore esterna della finestra. Montaggio delle guide della tapparella, che si bloccheranno automaticamente una volta abbassate; poi si fissano i limitatori inferiori. Fissaggio del rivestimento inferiore, per evitare sollevamenti dovuti al vento. Installazione dell’anta: si inserisce nel telaio, si chiude la finestra e si aziona la tapparella.

Errori da evitare

Scegliere tende interne invece di quelle esterne per ridurre il surriscaldamento è un errore: solo le tende esterne bloccano il calore prima che raggiunga il vetro.

Non prevedere l’installazione durante la costruzione quando si desidera un sistema elettrico può comportare lavori aggiuntivi.

È sempre meglio affidarsi a installatori esperti e a produttori affidabili.

Tapparelle esterne originali

I prodotti originali del marchio FAKRO garantiscono un perfetto controllo delle finestre da tetto, regolazione della temperatura e un funzionamento fluido e duraturo. L’installazione da parte di professionisti assicura un uso efficiente in tutte le stagioni.

nota stampa