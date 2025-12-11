La Giunta comunale di Manfredonia ha deciso di impugnare davanti al Tar Lazio la delibera n. 42/25/CIR del 30 settembre 2025 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), relativa alla richiesta di Cellnex Italia spa di installare una rete di comunicazione ad alta velocità su un sito nel territorio comunale. È quanto prevede la deliberazione n. 265 del 9 dicembre 2025, approvata all’unanimità dall’esecutivo guidato dal sindaco Domenico La Marca.

Secondo la ricostruzione contenuta nell’atto, con nota protocollata il 1° dicembre 2025 i dirigenti dei Settori 5 e 6 hanno chiesto di valutare un ricorso contro la determinazione dell’Agcom, che ha ritenuto fondata l’istanza di accesso di Cellnex al sito alternativo individuato dall’operatore. La delibera dell’Autorità ha ordinato al Comune, nella persona del sindaco quale legale rappresentante dell’ente, di concedere l’accesso al sito censito al foglio 38, particella 1757, in viale Michelangelo, ai sensi del decreto legislativo 33/2016.

La Giunta ritiene necessario impugnare il provvedimento “allo scopo di non pregiudicare gli interessi del Comune”, e affida l’incarico di patrocinio legale all’avvocata Ermelinda Pastore, iscritta nella short list approvata con determinazione n. 923 del 20 maggio 2025. Il compenso massimo previsto è di 9.675,43 euro, onnicomprensivo, determinato sulla base dei minimi dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, a cui si aggiungono 1.800 euro per il contributo unificato. La copertura finanziaria è assicurata dal capitolo 1035 del bilancio corrente.

L’atto precisa che compete al sindaco il conferimento formale del mandato al legale individuato, mentre al dirigente dell’Avvocatura sono demandati tutti gli adempimenti successivi: stipula della convenzione, impegno e liquidazione della spesa, nel rispetto del regolamento dell’Avvocatura approvato nel 2021.